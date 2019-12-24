Заворотнюк встретит Новый год в больнице

Уже несколько месяцев актриса борется со страшным диагнозом — рак мозга. После интенсивного лечения звезду «Моей прекрасной няни» перевели в реабилитационный центр, где ей и придется встретить Новый год.

Родственники Анастасии Заворотнюк стараются уберечь ее от излишнего внимания публики и не дают точную информацию о ее здоровье. Однако по сообщениям СМИ, состояние 48-летней звезды оценивается как тяжелое. Поэтому врачи приняли решение оставить ее клинике даже в дни праздников, несмотря на то, что других пациентов отпускают домой. Говорят, родные очень просили медиков о разрешении забрать Анастасию домой, но те остались непреклонны.

Напомним, что ранее появлялись слухи о страшном развитии ее заболевания, якобы актрису парализовало из-за опухоли в мозгу. Анонимные источники также уверяли, что процессы необратимы, и звезда навсегда останется прикованной к постели. Близкие Заворотнюк поспешили опровергнуть эти заявления в микроблоге.

«Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что при всем уважении к интересующимся считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю», — говорилось в их обращении.

Впрочем, они подтвердили, что Анастасия действительно нуждается в серьезном лечении. «Правда в том, что есть заболевание, и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни. Это личное», — делились родственники артистки.

Говорят, несмотря на отказ медиков отпустить артистку домой на Новый год, те все же разрешили близким навещать ее в любое время.

Члены семьи популярной актрисы не рассказывают, что происходит со звездой. Это их принципиальная позиция. «При всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни», – отмечалось в инстаграм-аккаунте, созданном в поддержку Анастасии Заворотнюк близким к семье человеком.

Отчасти именно этим молчанием и обусловлено распространение массы совершенно разной, а часто и прямо противоположной, информации об артистке. По одним данным, ей лучше. Якобы она восстанавливается: посещает процедуры, плавает в бассейне. По другим данным, состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: будто бы ее парализовало. Что происходит с артисткой на самом деле, остается только догадываться.