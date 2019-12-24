В 2020 году банки начнут взимать комиссии за переводы по номеру телефона

По информации российских СМИ, с 1 января 2020 года для банков станут платными переводы в системе быстрых платежей (СБП). Стоимость транзакции может колебаться в диапазоне 0,5–3 рубля. При этом кредитные организации начнут взимать комиссии с клиентов.Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ РФ, в этом году объем переводов через СБП перевалил за 40 млрд рублей, и в некоторых банках они занимают значительную долю. Например, в «Русском стандарте» переводы через СБП занимают 45,1% от общей суммы переводов между физическими лицами.

Как констатируют участники рынка, рост переводов через СПБ обеспечивается главным образом тем, что они являются бесплатными для клиентов, удобными и оперативными по своему исполнению. Однако период бесплатной работы этого сервиса для банков заканчивается, и сейчас непонятно, как будут развиваться объемы переводов в этой связи.Ряд банков уже ввел комиссию за эти переводы, но большинство пока еще не взимают плату. В числе тех, кто уже ввел комиссии, она составляет примерно 1% от суммы перевода. Ряд кредитных организаций ввел при этом лимиты переводов, ниже которых комиссии не будет. Как уверены эксперты, для выработки справедливой комиссии рынку потребуется до полутора лет.