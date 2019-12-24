У 2019 році на Сході загинуло 110 бійців

У 2019 році на Донбасі в зоні Операції об’єднаних сил загинули 110 військових.

Про це повідомляє Прямий.

Зазначається, що у січні на війні загинули 3 захисників, у лютому і березні — по 8, у квітні — 15, у травні — 9, червні — 8.

Загинуло 107 чоловіків і 3 жінки.

«Це були найкращі люди країни. Хоча б тому, що вони загинули за цю країну. За те, щоб вона жила і в 2020 році. Солдати, сержанти, офіцери. Піхотинці, десантники, матроси, медики, добровольці, спецпризначенці. І майже діти, і ті, хто їм у діди годиться. Від стрільця й сапера — до елітного розвідника й комбрига.

Вони – не «білий шум». Це справжні люди, люди великої душі. Їхній подвиг не буде марним, якщо ми їх пам’ятатимемо», — зазначили у виданні.