Проблемную Ярового укомплектовали топливом преддверии новогодних морозов

Запасы топлива на ТЭЦ Ярового в Алтайском крае, где больше месяца действует режим ЧС, наконец соответствуют нормативному значению. 23 декабря об этом сообщил министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин на оперативном совещании в правительстве региона. Тем не менее краевые власти с напряжением следят за ситуацией из-за грядущего похолодания.

По словам Климина, на сегодняшний день запасы угля на ТЭЦ Ярового составляют 5,9 тысячи тонн, что соответствует нормативу. «С учетом температуры окружающей среды работают два котлоагрегата, еще один находится в резерве. Температура теплоносителя — в пределах графика регулирования. Учитывая, что к концу недели будет до -25°С, держим ситуацию на особом контроле», — заявил министр промышленности и энергетики Алтайского края.

Вместе с тем сообщается, что вопросы организации теплоснабжения в Яровом до сих пор решает оперативный межведомственный штаб. Также стало известно, что 24 декабря состоится его очередное заседание. Его проведет заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко.

Напомним, в данный момент в Яровом действует режим ЧС из-за нестабильной работы местной ТЭЦ, которая не смогла выдать нормативную температуру теплоносителя из-за некачественного угля. Этому предшествовало несколько остановок котлов в первые же два месяца отопительного сезона – оборудование требовало серьезного ремонта. Учредитель компании-собственника ТЭЦ «ТПК-Ресурс» Константин Вальтер утверждал, что проблемы произошли из-за некачественных материалов, которые использовал МУП «ЯТЭК» при подготовке котлов к работе в зимний период.

После вмешательства краевых властей температура в квартирах горожан уже пришла в норму, однако существует еще целый ряд вопросов, требующих внимания оперативного штаба. В связи с этим приняли решение не снимать введенный режим ЧС. Кроме того, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил направить Яровому дополнительный транш из регионального бюджета. Город изначально получил 40 млн рублей на приобретение топлива. Соответствующее распоряжение было подписано главой региона 28 ноября 2019 года. А уже 16 декабря решением губернатора городу было направлено еще 60 млн рублей. Как пояснил ИА «Банкфакс» первый замглавы Ярового Николай Бачурин, в основном эти средства пошли на закупку угля.