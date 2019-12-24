Путин рассказал, что заменяет чай другим напитком

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства в Адыгее сообщил, что заменяет чай различными травами с Алтая. Видео разместил в «Твиттере» журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Я пью даже не чай — чувствую, что вы сейчас к краснодарскому чаю будете вести, а, знаете, заваренные, облитые кипятком травы с Алтая», — сказал глава государства.

Напомним, во время саммита «большой двадцатки» содержимое термостакана Путина заинтриговало журналистов. Президент России неоднократно появлялся на различных мероприятиях саммита со своим стаканом. Как пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, российский лидер любит чай.