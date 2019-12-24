Почему американцев стали называть «пиндосами»?

Привычка называть американцев «пиндосами» в среде русскоговорящих людей появилась всего 2 десятка лет назад, но слово уже прочно вошло в разговорную речь. Не стоит думать, что это относительный неологизм, достаточно вспомнить фильм «Жизнь и приключения Мишки Япончика». У одного из товарищей главного героя кличка была Пиндос, и воспринималось это вполне нормально.

Источник изображения: foreignpolicy.com

Появление слова «пиндос» в Российской империи

Конечно, художественный фильм, снятый в 21 веке вряд ли можно считать достоверным источником. И все же слово «пиндос» в начале 20 века было довольно широко распространено на украинском Юге. А дело все в греческих эмигрантах, которых тогда появилось не мало. Слово это несколько унизительное, так сами греки с некоторым презрением называли им жителей горного греческого массива Пинд.

Источник изображения: outdooractive.com

Жители греческого побережья именовались «пантехейос» и отличались в конце 19 века несколько большим уровнем культуры, чем жители горных районов. Поэтому слово «пиндос» для самих греков означало не только жителя Пинда, но и бескультурного, небогатого человека.

Хотя поначалу это слово в Российской империи употребляли в беседе между собой только греческие эмигранты, довольно быстро оно вошло в лексикон жителей Юга России в качестве обозначения греков вообще. Однако уже к началу 40-х годов прошлого века это слово практически исчезло из разговорной речи.

Возвращение «пиндосов»

В русский язык слово «пиндос» вернулось благодаря событиям в Югославии в 90-х годах прошлого века. Тогда на обломках этой федеративной державы воевали все против всех, так что войска миротворцев были введены во многие новые независимые страны. Наконец, в конце 90-х началось вторжение войск НАТО в остаток Югославии, которую на тот момент составляли только Сербия и Черногория. Вот только Сербия содержала в себе Косово (область населенную мусульманами). Вот чтобы Косово могло отделиться от Сербии и началась война. Югославия была разбита, и Косово оказалось фактически оккупированным войсками миротворцев, в которых главную скрипку играли американцы. Правда российские войска сумели отхватить себе аэродром в Приштине (лакомый кусочек!), где и устроили свою базу.

Американским солдатам оформляется страховка от ранения. Но дядюшка Сэм очень заботится о деньгах налогоплательщиков, поэтому страховка на лечение выплачивается исключительно, если в момент ранения солдат находился в полном обмундировании. Иначе лечиться придется за свой счет. Вот и приходится американским миротворцам таскать на себе все обмундирование, а весит оно около 40 кг, ведь пуля от благодарных жителей оккупированной страны может прилететь в любой момент.

Источник изображения: bilibili.com

В американских фильмах их вояки выглядят весьма браво — этакие универсальные солдаты всегда готовые защищать интересы США во всем мире. Ну, так то — кино. А стоит несколько часов подряд потаскать на себе 40 кг обмундирования, да еще в жару, как железные морпехи расклеиваются. Даже у самых крепких парней меняется походка, так что двигаться они начинают, переваливаясь с ноги на ногу.

Есть версия, что на сербскохорватском языке слово «пиндос» и означает птицу пингвина. Вот из-за подобного сходства косовские сербы и прозвали американцев пиндосами.

По другой версии американские морпехи нагруженные амуницией похожи на вьючных лошадок (пиндосов) живущих в горном массиве Пинд в Греции. К тому же у современных лошадей-пиндосов очень трудный и упрямый характер.

Целью российских миротворцев была защита сербского меньшинства в Косово. Общались с местными славянами русские воины много и довольно быстро узнали от них кличку американских военных. Слово показалось достаточно обидным и подходящим, ведь россияне рассматривали американских военных скорее как противников, нежели как коллег по миротворческой миссии. Вскоре пренебрежительная кличка прочно вошла в сленг российских миротворцев. Дошло до того, что генерал Евтухович на совещании попросил подчиненных не называть пиндосов «пиндосами». Мол, американцы сильно обижаются на это прозвище.

«Товарищи офицеры, я вас прошу не называть пиндосов “пиндосами”, они на это очень обижаются».

(с) Евтухович Валерий Евгеньевич, в 1999-2000г. командующий Российским воинским контингентом (Миротворческих сил ВДВ) в Косово

Источник изображения: creativeadawards.com

Ну а все за военными пренебрежительную кличку начали перенимать и простые граждане Российской Федерации и сопредельных стран. Правда пиндосами стали звать не только американских солдат, но и жителей Соединенных Штатов вообще. США тоже переименовали либо в Соединенные Штаты Пиндостана, либо попросту в Пиндостан.

Альтернативная версия

Источник изображения: кадр из х/ф «Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда»

По испански слово «pendejos» (произносится как «пендехос», кратко «пендос») означает буквально «идиот». Отношения между испаноговорящей Мексикой и англоговорящим США не заладились с средины 19 века. Тогда американцы здорово увеличили свою территорию за счет южного соседа. Да и в дальнейшем мексиканцы не испытывали нежности к американцам. Вот латиносы и начали американцев называть пендосами. Так что согласно альтернативной версии слово пиндосы, как пренебрежительное название жителей США, пришло в русский язык из Мексики.