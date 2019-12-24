Кадыров назвал закон о домашнем насилии причиной разрушения семей

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Рамзан КадыровФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал законопроект о домашнем насилии, который сейчас проходит этап обсуждения в Совете Федерации. По его словам, попытки принять этот закон разрушают институт семьи, пишет «Грозный-информ».

«То же самое происходит в Европе. Там нет понимания обычаев, традиций, института семьи. Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются: выходят замуж за собак, покойников, женятся не знаю на ком», — сказал Кадыров на пресс-конференции.