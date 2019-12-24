Пострадавший в аварии россиянин ходил с запчастью от машины в ноге восемь дней

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Россиянин Сергей Носач попал в аварию и ходил с 14-сантиметровым рычагом от машины в ноге восемь дней из-за невнимательности врачей. Интервью с ним опубликовало издание Baza.

Мужчина получил травмы в автомобильной аварии. Один из рычагов управления попал ему в живот, после чего врачи провели операцию в больнице. Рентген не показал, что у пострадавшего остался еще один рычаг в ноге. Через неделю у него поднялась температура и врачи решили сделать компьютерную томографию, которая обнаружила предмет в ноге. Носачу провели вторую операцию и удалили деталь автомобиля спустя восемь дней.

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