Стало известно о расстреле опергруппы СБУ в Закарпатье

Фото: РИА Новости

Оперативную группу Службы безопасности Украины (СБУ), в которую входили четыре офицера, расстреляли в окрестностях города Виноградов в Закарпатье. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в СБУ.

По словам собеседника издания, убитыми оказались три офицера столичного главка и прикомандированный к ним сотрудник районного управления спецслужбы. Они выполняли задание по документации контрабанды через так называемый частный участок границы Украины с Венгрией и Румынией. Отмечается, что инцидент произошел около двух недель назад, однако известно о нем стало только сейчас.

«Страна.ua» уточняет, что на участке, где случилось убийство, местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений и через них осуществляли контрабанду с Украины. «Спецслужба слила информацию местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников. После того как с опергруппой была потеряна связь, их начали искать. И нашли мертвыми, все тела были со следами пыток», — пишет издание. По его данным, людей убили контрольными выстрелами в голову.

READ Президент Хорватии выступила на фоне фотографии с Путиным

В Службе безопасности эту информацию пока не прокомментировали.