Лучшие новогодние подарки для знаков Зодиака

Этот список для того, чтобы вы смогли подобрать наилучший подарок для своего близкого человека в зависимости от его знака Зодиака.

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 6 мин. Просмотров 258 Опубликовано 24.12.2019

Вы хорошо вели себя в этом году? Мы не собираемся никого осуждать, ведь ситуации бывают разные. Для этого как раз и существуют праздники. Они помогают нам оценить свои прошлые поступки, оставить их в прошлом и двигаться дальше. Тем не менее, иногда для этого нам нужен небольшой дружественный толчок. Для этого как раз и были придуманы подарки! Подарите своим родным и близким что-то такое, что вселит в них надежду и вдохновит их.

Лучшие подарки для знаков Зодиака

Мы создали этот список для того, чтобы вы смогли подобрать наилучший подарок для своего близкого человека в зависимости от его знака Зодиака.

1. Влиятельный Овен

Если честно, то мне никогда не попадался Овен, который бы не ждал предстоящих новогодних праздников. Для них важнее скорее само ожидание и предвкушение, а не подарки. Упакуйте для них подарки в коробочки разных размеров, форм и цветов (предпочтительно в красные и золотые). Вам подойдет все яркое и эффектное.

Подарки для Овна:

– спортивный инвентарь

– что-то для автомобиля/мотоцикла/велосипеда

– билеты на спортивный матч

– компьютерные игры, связанные со спортом и приключениями

– часы, потому что Овны часто теряют счет времени

2. Чувственный Телец

Второй знак зодиакального круга наиболее тесно связан с нашим миром. Его представители отличаются чувственностью и практичностью. Из-за того, что этим знаком управляет Афродита, Тельцы обычно очень требовательны, однако это не всегда касается денег. Венера (Афродита) также управляет искусствами и музыкой.

Подарки для Тельца:

– украшения и аксессуары

– парфюмы и ароматические свечи

– сумки и кошельки

– что-то для дома

3. Яркие Близнецы

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Этот знак получил свой символ не просто так. Глядя на его представителя, у вас складывается впечатление, что внутри него уживается несколько человек. Любопытство Близнецов – одно из основных качеств этого знака. Все необычное сможет взбудоражить их воображение.

Подарки для Близнецов:

– любые новинки

– гаджеты

– головоломки, книги и канцелярия. Их цвет – лимонный, а камень – агат

4. Добросердечный Рак

Самый добрый и отзывчивый знак. Раки очень близки со своими родными и близкими. Самое лучшее, что вы можете подарить представителю этого знака – это, пожалуй, организовать семейный ужин. В окружении своих родных Рак почувствует себя по-настоящему счастливым. Он будет рад абсолютно любому подарку вне зависимости от его цены и размера, ведь главное не подарок, а внимание.

Подарки для Рака:

– семейный портрет

– фотоаппарат

– календари и продуктовые корзины

– поваренные книги и все остальное связанное с кухней и готовкой

5. Грациозный Лев

Львы, по своей натуре, довольно щедрые, и поэтому всегда хотят первыми «удовлетворить» своих родных и близких. Тем не менее, они непременно оценят подарки, которые заставят их почувствовать себя особенными. Давайте посмотрим правде в глаза: Львы любят, когда к ним относятся как к королям/королевам. Будьте готовы проявить свою покорность, ведь представители этого знака Зодиака обычно тратят целое состояние на подарки и украшения к Новому году.

Подарки для Льва:

– дорогие украшения и часы

– путевки или билеты в экзотические места

– билеты в театр, кино, на выставку или концерт

– предметы роскоши

6. Практичная Дева

Девы считаются рациональными и практичными. Они любят получать такие подарки, которые упростят их жизнь. Цена для них не имеет значения, если подарок выбирался для них лично. Для представителей этого знака важно, чтобы о них думали при покупке подарка. Также советуем вам завернуть свой подарок в эко-упаковку.

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Подарки для Девы:

– смартфоны и гаджеты, которые помогут Девам организовать свой день

– подписка на любимый журнал

– книга или ручка

– настольные игры

– аптечка

7. Очаровательные Весы

Весы считаются самыми милыми и общительными из всех знаков Зодиака. У них очень много друзей и знакомых, с которыми они поддерживают связь. Это сильно их выматывает, но они не станут ни с кем прекращать общение, потому что если они все-таки это сделают, то будут чувствовать себя виноватыми. Самое лучшее, что вы можете подарить Весам – заставить их почувствовать себя любимыми и желанными.

Подарки для Весов:

– произведения искусства

– украшения ручной работы

– парфюм

– декор для дома

8. Властный Скорпион

Скорпионы всегда переживают о том, что о них думают другие, поэтому будьте внимательны при выборе подарка. Старайтесь сделать им такой подарок, чтобы им было приятно, и у них не возникло никаких сомнений в том, что у вас были какие-либо скрытые мотивы. Также Скорпионы любят сюрпризы, и их можно удивить даже самым обычным подарком.

Подарки для Скорпиона:

– абонемент в тренажерный зал или на занятия боевыми искусствами

– бутылка его любимого напитка

– сексуальная одежда или нижнее белье

– оккультные аксессуары

9. Активный Стрелец

Этот знак Зодиака ассоциируется с оптимизмом и приключениями. Неудивительно, что его представители очень активные и любят животных. Также Стрельцы любят спорт, приключения и прогулки на природе. Всех представителей этого знака связывает тяга к учебе и путешествиям.

Подарки для Стрельца:

– билеты в отпуск

– что-то для спорта

– велосипед или спортивное оборудование

– палатки и снаряжение для походов

10. Амбициозный Козерог

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Все представители этого знака Зодиака обычно с головой уходят в работу, и у них практически не остается свободного времени. Козерогам нравится жить сложной жизнью. Вам следует избегать чересчур изысканных и вычурных подарков, и выбирать те, которые помогут сделать их жизнь проще. Несмотря на то, что они не особо любят сюрпризы, необычный подарок сможет их удивить.

Подарки для Козерога:

– практичные подарок

– что-то для дома и релаксации, или же что-то полезное для кухни

– сексуальные украшения или аксессуары

– классический парфюм

11. Уникальный Водолей

Водолеи настолько уникальные, что невозможно выбрать какой-то один подарок, который бы подходил всем представителям этого знака Зодиака. Наиболее безопасным вариантом будет выбрать подарок лично, потому что у каждого Водолея есть свои интересы и вкусы. Тем не менее, если у них все-таки кое-что общее: все Водолеи любят рассказывать о своих странных хобби, поэтому их знакомым обычно известно, чем они увлекаются. Кто мы такие, чтобы их осуждать? По крайней мере Водолеи не скрывают свою истинную натуру, ведь им прекрасно известно о том, какие они уникальные и очаровательные.

Подарки для Водолея:

– что-то связанное с современными технологиями

– гаджеты, которые помогут им оставаться на связи с друзьями и знакомыми

– телескоп

– что-то необычное

12. Нежные Рыбы

Рыбы любят волшебство и сказки. Все представители этого знака, которых мне удалось повстречать, умели визуализировать и фантазировать о других мирах и вымышленных параллельных вселенных. Рождество и новогодние праздники — это отличная возможность для Рыб пожить в своем личном волшебном мире. Самый лучший подарок для представителей этого знака – это любовь.

Подарки для Рыб:

– то, что заставит их почувствовать себя принцами/принцессами из сказки

– антиквариат

– парфюм, соль для ванн, свечи, эфирные масла

– книга

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