Лучшие новогодние подарки для знаков Зодиака

Этот список для того, чтобы вы смогли подобрать наилучший подарок для своего близкого человека в зависимости от его знака Зодиака.
Эзотерика
Автор Редакция На чтение 6 мин. Просмотров 258 Опубликовано 24.12.2019
Вы хорошо вели себя в этом году? Мы не собираемся никого осуждать, ведь ситуации бывают разные. Для этого как раз и существуют праздники. Они помогают нам оценить свои прошлые поступки, оставить их в прошлом и двигаться дальше. Тем не менее, иногда для этого нам нужен небольшой дружественный толчок. Для этого как раз и были придуманы подарки! Подарите своим родным и близким что-то такое, что вселит в них надежду и вдохновит их.
Лучшие подарки для знаков Зодиака
Мы создали этот список для того, чтобы вы смогли подобрать наилучший подарок для своего близкого человека в зависимости от его знака Зодиака.
1. Влиятельный Овен
Если честно, то мне никогда не попадался Овен, который бы не ждал предстоящих новогодних праздников. Для них важнее скорее само ожидание и предвкушение, а не подарки. Упакуйте для них подарки в коробочки разных размеров, форм и цветов (предпочтительно в красные и золотые). Вам подойдет все яркое и эффектное.
Подарки для Овна:
- – спортивный инвентарь
- – что-то для автомобиля/мотоцикла/велосипеда
- – билеты на спортивный матч
- – компьютерные игры, связанные со спортом и приключениями
- – часы, потому что Овны часто теряют счет времени
2. Чувственный Телец
Второй знак зодиакального круга наиболее тесно связан с нашим миром. Его представители отличаются чувственностью и практичностью. Из-за того, что этим знаком управляет Афродита, Тельцы обычно очень требовательны, однако это не всегда касается денег. Венера (Афродита) также управляет искусствами и музыкой.
Подарки для Тельца:
- – украшения и аксессуары
- – парфюмы и ароматические свечи
- – сумки и кошельки
- – что-то для дома
- 3. Яркие Близнецы
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Этот знак получил свой символ не просто так. Глядя на его представителя, у вас складывается впечатление, что внутри него уживается несколько человек. Любопытство Близнецов – одно из основных качеств этого знака. Все необычное сможет взбудоражить их воображение.
Подарки для Близнецов:
- – любые новинки
- – гаджеты
- – головоломки, книги и канцелярия. Их цвет – лимонный, а камень – агат
4. Добросердечный Рак
Самый добрый и отзывчивый знак. Раки очень близки со своими родными и близкими. Самое лучшее, что вы можете подарить представителю этого знака – это, пожалуй, организовать семейный ужин. В окружении своих родных Рак почувствует себя по-настоящему счастливым. Он будет рад абсолютно любому подарку вне зависимости от его цены и размера, ведь главное не подарок, а внимание.
Подарки для Рака:
- – семейный портрет
- – фотоаппарат
- – календари и продуктовые корзины
- – поваренные книги и все остальное связанное с кухней и готовкой
5. Грациозный Лев
Львы, по своей натуре, довольно щедрые, и поэтому всегда хотят первыми «удовлетворить» своих родных и близких. Тем не менее, они непременно оценят подарки, которые заставят их почувствовать себя особенными. Давайте посмотрим правде в глаза: Львы любят, когда к ним относятся как к королям/королевам. Будьте готовы проявить свою покорность, ведь представители этого знака Зодиака обычно тратят целое состояние на подарки и украшения к Новому году.
Подарки для Льва:
- – дорогие украшения и часы
- – путевки или билеты в экзотические места
- – билеты в театр, кино, на выставку или концерт
- – предметы роскоши
6. Практичная Дева
Девы считаются рациональными и практичными. Они любят получать такие подарки, которые упростят их жизнь. Цена для них не имеет значения, если подарок выбирался для них лично. Для представителей этого знака важно, чтобы о них думали при покупке подарка. Также советуем вам завернуть свой подарок в эко-упаковку.
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Подарки для Девы:
- – смартфоны и гаджеты, которые помогут Девам организовать свой день
- – подписка на любимый журнал
- – книга или ручка
- – настольные игры
- – аптечка
7. Очаровательные Весы
Весы считаются самыми милыми и общительными из всех знаков Зодиака. У них очень много друзей и знакомых, с которыми они поддерживают связь. Это сильно их выматывает, но они не станут ни с кем прекращать общение, потому что если они все-таки это сделают, то будут чувствовать себя виноватыми. Самое лучшее, что вы можете подарить Весам – заставить их почувствовать себя любимыми и желанными.
Подарки для Весов:
- – произведения искусства
- – украшения ручной работы
- – парфюм
- – декор для дома
8. Властный Скорпион
Скорпионы всегда переживают о том, что о них думают другие, поэтому будьте внимательны при выборе подарка. Старайтесь сделать им такой подарок, чтобы им было приятно, и у них не возникло никаких сомнений в том, что у вас были какие-либо скрытые мотивы. Также Скорпионы любят сюрпризы, и их можно удивить даже самым обычным подарком.
Подарки для Скорпиона:
- – абонемент в тренажерный зал или на занятия боевыми искусствами
- – бутылка его любимого напитка
- – сексуальная одежда или нижнее белье
- – оккультные аксессуары
9. Активный Стрелец
Этот знак Зодиака ассоциируется с оптимизмом и приключениями. Неудивительно, что его представители очень активные и любят животных. Также Стрельцы любят спорт, приключения и прогулки на природе. Всех представителей этого знака связывает тяга к учебе и путешествиям.
Подарки для Стрельца:
- – билеты в отпуск
- – что-то для спорта
- – велосипед или спортивное оборудование
- – палатки и снаряжение для походов
10. Амбициозный Козерог
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Все представители этого знака Зодиака обычно с головой уходят в работу, и у них практически не остается свободного времени. Козерогам нравится жить сложной жизнью. Вам следует избегать чересчур изысканных и вычурных подарков, и выбирать те, которые помогут сделать их жизнь проще. Несмотря на то, что они не особо любят сюрпризы, необычный подарок сможет их удивить.
Подарки для Козерога:
- – практичные подарок
- – что-то для дома и релаксации, или же что-то полезное для кухни
- – сексуальные украшения или аксессуары
- – классический парфюм
11. Уникальный Водолей
Водолеи настолько уникальные, что невозможно выбрать какой-то один подарок, который бы подходил всем представителям этого знака Зодиака. Наиболее безопасным вариантом будет выбрать подарок лично, потому что у каждого Водолея есть свои интересы и вкусы. Тем не менее, если у них все-таки кое-что общее: все Водолеи любят рассказывать о своих странных хобби, поэтому их знакомым обычно известно, чем они увлекаются. Кто мы такие, чтобы их осуждать? По крайней мере Водолеи не скрывают свою истинную натуру, ведь им прекрасно известно о том, какие они уникальные и очаровательные.
Подарки для Водолея:
- – что-то связанное с современными технологиями
- – гаджеты, которые помогут им оставаться на связи с друзьями и знакомыми
- – телескоп
- – что-то необычное
12. Нежные Рыбы
Рыбы любят волшебство и сказки. Все представители этого знака, которых мне удалось повстречать, умели визуализировать и фантазировать о других мирах и вымышленных параллельных вселенных. Рождество и новогодние праздники — это отличная возможность для Рыб пожить в своем личном волшебном мире. Самый лучший подарок для представителей этого знака – это любовь.
Подарки для Рыб:
- – то, что заставит их почувствовать себя принцами/принцессами из сказки
- – антиквариат
- – парфюм, соль для ванн, свечи, эфирные масла
- – книга
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