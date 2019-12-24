Турция выслала свыше 110 террористов в Германию, Францию, США

«Число террористов ДЕАШ (боевиков ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в РФ), депортированных в свои страны из зон содержания в Турции и на севере Сирии, достигло 110. Процесс депортации террористов продолжается с 11 ноября по линии МВД Турции», — цитирует сообщение ВестиЭкономика.

В период до 19 декабря из Турции был депортирован 21 террорист — граждане Германии, 13 французов, пять британцев, два бельгийца, два голландца, два марокканца, двое жителей Косово и по одному гражданину Дании, США, Греции, Ирландии и Австралии.

В зонах содержания остаются 849 террористов из числа иностранных граждан.

Процесс депортации террористов продолжится в ближайшие дни.

Ведутся переговоры с соответствующими инстанциями иностранных государств по возвращению наемников.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявлял о решимости Турции вернуть в свои страны всех схваченных террористов ДЕАШ. «Турция не гостиница других стран для террористов», — подчеркнул турецкий министр.