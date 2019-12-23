Волинянка розповіла рецепт смачної та корисної куті

24-го грудня та 6-го січня українці сідатимуть за стіл, на якому, за доброю традицією повинна бути кутя.

Про це розповідає БУГ.

Існують різні рецепти приготування головної страви вечері, проте є і кілька помилок, які часто допускають господині навіть того не відаючи. Але вони роблять страву шкідливою і не такою смачною.

Рецептом приготування куті поділилася з читачами і глядачами експерт зі здорового харчування володимирчанка Світлана Філюшкіна.

Щоб кутя принесла користь, потрібно з усією відповідальністю вибирати для неї продукти і правильно приготувати, розповідає Світлана.

Як це зробити та кілька порад, які варто знати господиням, у відео. Цього разу Не експерт завітала до студії БУГу, а журналісти навідалися до оселі Світлани Філюшкіної.

Рецепт багатої куті від Світлани Філюшкіної:

Інгредієнти:

Зерно пшениці 200г

Мак 100г

Родзинки 50г

Курага 20г

Чорнослив 20г

Журавлина 10г

Мед 75г

Горіхи 100г (волоський 50г, мигдаль 20г, фундук 20г, арахіс 20г)

Приготування:

Промиваємо зерно пшениці в холодній воді та замочуємо на ніч або 3-4год.

Варимо зерно близько 1 години в пропорції 1:3

Мак заливаємо кип’ятком, проварюємо 10-15хв і блендеруємо до появи макового молочка. Мак повинен побіліти.

Сухофрукти та горіхи заливаємо кип’ятком на 30хв та ретельно промиваємо.

Змішуємо кашу, перемелений мак, та мед(додаємо в охолоджену теплу кашу), сухофрукти і горіхи.

Частуємо всю сім’ю.

Калорійність куті: 298 кКал на 100 грамів страви.