Вандалы Камня-на-Оби разбили фигуру новогоднем городке украли гирлянды здания администрации

Даже лишившись рук, ног и головы, артиллерист не покинул свой пост

Уже несколько дней каменские вандалы посягают на новогоднее убранство города: пару дне назад они «расчленили» снежную фигуру на набережной, и украли гирлянды прямо под носом у местных чиновников. Об этом пишут «Каменские известия».

21 декабря скульпторы, работающие над оформлением снежного городка на набережной площади в Камне-на-Оби, обнаружили, что одна из фигур практически полностью разрушена. Неизвестные вандалы обезглавили солдата-артиллериста и лишили его рук, ног и пушки. Рабочие предположили, что это произошло ночью, когда закончилось дежурство наряда ППС. Один из мастеров, трудившийся над скульптурой, оказался расстроен таким актом вандализма, поскольку восстановить ее будет очень сложно.

Однако, по словам представителя подрядчика Сергея Белоусова, фигура вовсе не подлежит восстановлению. «Сейчас мы рассматриваем два варианта. Первый — полностью убрать ее из будущей композиции. Второй — возвести ее заново. Восстановление фигуры будет лишь в случае урегулирования этого вопроса с нашим непосредственным заказчиком — администрацией Каменского района, поскольку потребуются дополнительные расходы сил и средств», — объяснил представитель фирмы.

Гирлянду сорвали, оставив несколько лампочек

Также от рук вредителей пострадал и Дед Мороз. Ему сломали посох, но скульпторам удалось его восстановить, так как работа над ним велась только на стадии наброска.

Начальник отдела комитета по ЖКХ Каменского района Артем Тютюнников рассказал, что на данный момент вандалов ищут с помощью записей с камер видеонаблюдения. Также по его словам, к дежурству у снежного городка подключили народную дружину.

Кроме того, в ночь с 20 на 21 декабря в центре Камня-на-Оби у здания районной администрации украли гирлянды. Иллюминацию сняли с фонарных столбов на пешеходной зоне. Полиция также пытается найти похитителей по записям с камер. Разумеется, жители города возмущены тем, что кто-то из их «соседей» пытается испортить всем новогоднее настроение, о чем они пишут в соцсетях.