«Ведомости»: правительство поддержало модернизацию Заинской ГРЭС

Правительственная комиссия по электроэнергетике рекомендовала включить реконструкцию одного из двух энергоблоков на Заинской ГРЭС «Татэнерго» в перечень станций, которые будут обновлены к 2025 году. Решение было принято сегодня на заседании правкомиссии с участием вице-премьера Дмитрия Козака, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех участников совещания.

Итоговое решение будет прописано в протоколе, отметил изданию представитель Козака.

Напомним, в декабре президент Татарстана Рустам Минниханов написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проект модернизации Заинской ГРЭС. Представитель курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака подтвердил, что вопрос находится в проработке.

Заинская ГРЭС — газовая станция мощностью 2,2 ГВт, принадлежащая «Татэнерго». В 2018 году она была загружена на 35% и выработала 7 млрд киловатт-часов, работает с КПД 34%. Если станцию не модернизировать, ее придется вывести из эксплуатации из-за неэффективности, говорили ранее в «Татэнерго».

При таком сценарии цена на электроэнергию в первой ценовой зоне, в которую входят европейская часть России и Урал, вырастет на 1,69%, что приведет к потерям потребителей в 12,3 млрд рублей в ценах 2018 года.

«Татэнерго» планировало заменить 11 отработавших блоков на две парогазовые установки мощностью около 1,7 ГВт, которые будут состоять из двух турбин Siemens и паровой турбины.

Минниханов в письме Путину отметил, что переговоры с Siemens позволили снизить стоимость двух блоков с 67 млрд до 46,6 млрд рублей. Производство 1 кВт ч на модернизированной Заинской ГРЭС будет стоить 2,14 рубля, и это один из лучших показателей, отметил в письме Минниханов. Президент республики уверен, что КПД станции вырастет до 65%, что обеспечит снижение потребления природного газа почти вдвое.