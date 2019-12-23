Двадцатка лучшего кино 2019 года по версии критиков портала «Кинопоиск»

Раз все в конце года подводят итоги, то чего удивляться тому, что и активные пользователи портала «Кинопоиск» решили составить свой рейтинг лучших фильмов уходящего года. И ведь справились, правда, несколько однобоко – где среди кино зарубежного отечественные ленты? Или все в этой отрасли настолько плохо, что и вспоминать не хочется? Впрочем, сколько людей, столько и мнений, так что дорожите своим!

20. Эверест

Режиссёр: Джилл Калтон.

Средняя оценка: 7.275

19. Доктор Сон

Режиссёр: Майк Флэнеган.

Средняя оценка: 7.281

18. Человек-паук: Вдали от дома

Режиссёр: Джон Уоттс.

Средняя оценка: 7.284

17. Аббатство Даунтон

Режиссёр: Майкл Энглер.

Средняя оценка: 7.301

16. Боль и слава (Испания)

Режиссёр: Педро Альмодовар.

Средняя оценка: 7.304

15. Арахисовый сокол

Режиссёры: Тайлер Нилсон, Майк Шварц.

Средняя оценка: 7.308

14. Невероятный мир глазами Энцо

Режиссёр: Саймон Кёртис.

Средняя оценка: 7.348

13. Дождливый день в Нью-Йорке

Режиссёр: Вуди Аллен.

Средняя оценка: 7.376

12. Как приручить дракона 3

Режиссёр: Дин ДеБлуа.

Средняя оценка: 7.498

11. Собачья жизнь 2

Режиссёр: Гейл Манкусо.

Средняя оценка: 7.571

Приготовьтесь, дальше пойдёт тяжёлая артиллерия!

10. Ирландец

Режиссёр: Мартин Скорсезе.

Средняя оценка: 7.637

9. История игрушек 4

Режиссёр: Джош Кули.

Средняя оценка: 7.644

8. Однажды в… Голливуде

Режиссёр: Квентин Тарантино.

Средняя оценка: 7.687

7. Мстители: Финал

Режиссёры: Братья Руссо.

Средняя оценка: 7.725

6. Брачная история

Режиссёр: Ной Баумбах.

Средняя оценка: 7.726

5. Достать ножи

Режиссёр: Райан Джонсон.

Средняя оценка: 7.784

4. Паразиты (Южная Корея)

Режиссёр: Пон Чжун Хо.

Средняя оценка: 7.986

Тройка лидеров!

3. Клаус (Испания)

Режиссёры: Серхио Паблос, Карлос Мартинес Лопес.

Средняя оценка: 8.083

2. Ford против Ferrari

Режиссёр: Джеймс Мэнголд.

Средняя оценка: 8.173

Барабанная дробь!

1. Джокер

Режиссёр: Тодд Филлипс.

Средняя оценка: 8.241