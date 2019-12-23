Двадцатка лучшего кино 2019 года по версии критиков портала «Кинопоиск»

Раз все в конце года подводят итоги, то чего удивляться тому, что и активные пользователи портала «Кинопоиск» решили составить свой рейтинг лучших фильмов уходящего года. И ведь справились, правда, несколько однобоко – где среди кино зарубежного отечественные ленты? Или все в этой отрасли настолько плохо, что и вспоминать не хочется? Впрочем, сколько людей, столько и мнений, так что дорожите своим!
20. Эверест
Режиссёр: Джилл Калтон.
Средняя оценка: 7.275
19. Доктор Сон
Режиссёр: Майк Флэнеган.
Средняя оценка: 7.281
18. Человек-паук: Вдали от дома
Режиссёр: Джон Уоттс.
Средняя оценка: 7.284
17. Аббатство Даунтон
Режиссёр: Майкл Энглер.
Средняя оценка: 7.301
16. Боль и слава (Испания)
Режиссёр: Педро Альмодовар.
Средняя оценка: 7.304
15. Арахисовый сокол
Режиссёры: Тайлер Нилсон, Майк Шварц.
Средняя оценка: 7.308
14. Невероятный мир глазами Энцо
Режиссёр: Саймон Кёртис.
Средняя оценка: 7.348
13. Дождливый день в Нью-Йорке
Режиссёр: Вуди Аллен.
Средняя оценка: 7.376
12. Как приручить дракона 3
Режиссёр: Дин ДеБлуа.
Средняя оценка: 7.498
11. Собачья жизнь 2
Режиссёр: Гейл Манкусо.
Средняя оценка: 7.571
Приготовьтесь, дальше пойдёт тяжёлая артиллерия!
10. Ирландец
Режиссёр: Мартин Скорсезе.
Средняя оценка: 7.637
9. История игрушек 4
Режиссёр: Джош Кули.
Средняя оценка: 7.644
8. Однажды в… Голливуде
Режиссёр: Квентин Тарантино.
Средняя оценка: 7.687
7. Мстители: Финал
Режиссёры: Братья Руссо.
Средняя оценка: 7.725
6. Брачная история
Режиссёр: Ной Баумбах.
Средняя оценка: 7.726
5. Достать ножи
Режиссёр: Райан Джонсон.
Средняя оценка: 7.784
4. Паразиты (Южная Корея)
Режиссёр: Пон Чжун Хо.
Средняя оценка: 7.986
Тройка лидеров!
3. Клаус (Испания)
Режиссёры: Серхио Паблос, Карлос Мартинес Лопес.
Средняя оценка: 8.083
2. Ford против Ferrari
Режиссёр: Джеймс Мэнголд.
Средняя оценка: 8.173
Барабанная дробь!
1. Джокер
Режиссёр: Тодд Филлипс.
Средняя оценка: 8.241