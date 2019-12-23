Порван, протекает: Лера Кудрявцева показала фото после операции по удалению силикона из груди

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mavit
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Порван, протекает: Лера Кудрявцева показала фото после операции по удалению силикона из груди

Делясь своей бедой Лера Кудрявцева таким образом попыталась уберечь девушек от пластики груди.

Звездная телеведущая Лера Кудрявцева шокировала своих подписчиков, сообщив, что в срочном порядке легла на операционный стол из-за грудных имплантов, которые, как оказалось, протекали в течении уже 5-6 лет. Выяснила теледива это пройдя все возможные медицинские обследования, включая МРТ с контрастом и УЗИ.

Делясь своей бедой, Кудрявцева таким образом попыталась уберечь девушек от пластики груди. Как пояснила телеведущая, некачественные импланты она установила иецхэзжн в Санкт-Петербурге 15 лет назад. Доктор тогда обещал, что их можно "танком давить", гарантировав пожизненную гарантию.

"Наркоз ещё не отошёл , возможно завтра пожалею о своём откровении , но если мой пост убережёт хоть несколько девушек от установки имплантов , значит все не зря… Вердикт ! Левый имплант порван , протекает лет 5-6 куда только можно было затечь :((( в срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей ", — пишет Лера.

Кудрявцева также пояснила, что перенесенная операция является агрессивной, пообещав позднее поделится поробностями.

"Девочки — этот пост для вас , у меня есть много информации . Вам решать , но вдруг кто то услышит . Подробнее напишу на днях и расскажу вам о « болезни грудных имплантов « Ну а меня я очень надеюсь вы примите и такую Будьте здоровы", — заключила телеведущая.

Отметим, что пост свой она сопроводила фото из палаты, запечатлив свои ноги в компрессионных чухлах. Первым в комментария отметился Серегей Лазарев, пожелав скорейшего выздоровления. В ответ Лера подлагодарила за поддержку.

Порван, протекает: Лера Кудрявцева показала фото после операции по удалению силикона из груди

"Серень спасибо за поддержку ты все знаешь давно", — ответила Лазареву Лера. 

Также скорейшего выздоровления Курдявцевой пожелали композитор Игорь Крутой, актриса Наталия Рудова, Мария Кожевникова, Инна Михалкова, Ирина Безрукова, Aндрей Разыграев?/ Оскар Кучера, Анна Сменович.

"Все бу хорошо А твоя красота явно не в имплантах;)", — пишет Рудова.  

"Если пишешь это — значит всё прошло хорошо. Мы переживали… А сисяндры — не зубы! Новые отрастут!))) Люблю", — нестандартно подбодрил Леру Разыграев.

"Подружка моя, ты лучшая с любыми сисюньками, главное будь здорова! Горжусь тобой!!!!!!", — пожелал Оскар Кучера.

"Дорогая моя , ты в очень хороших руках и мы тебя любим любу Я с тобой моя девочка", — пожелала Семенович Анна. 

Пользователи сети выразили Кудрявцевой сочувствие и пожелали скорейшего выздоровления.

"Лерочка, поправляйся, конечно мы тебя любим", — пишет radamakhukova.

"Лерочка здоровья тебе! Ты молодец сто поделилась!!", — пожелала saharoc_77.

"Здоровья Вам крепкого,Лерочка", — пишет ivanna9839.