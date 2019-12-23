Идеальный муж: оголившая грудь экс-жена Богомолова шокировала Сеть фото с мужским фаллосом

Актриса Дарья Мороз не перестает эпатировать публику.

Экс-супруга режиссера Константина Богомолова, актриса Дарья Мороз после анонса сериал "Содержанки-2" с постельной сценой с киношным супругом вновь эпатировала публику, опубликовав фото с глубоким декольте, оголившим грудь.

"По некоторым ролям скучаешь как по близким людям,которых нет #марухачо #айфактрагедия #спектакль #ктовиделтотпоймет", — подписала снимок Мороз, приведя в восторг подписчиков.

"Вау-вау-вауууу, это же как-то по-космочески", — пишет marusayaforever.

"Даша ,смотрю сейчас фильм "Аппостол'.Вы талантище!!!", — отметила olg2650.

"Хороша, чертовка", — восторгается olessya_29.

"Вы обалденны! И хотел бы промолчать, но не могу))", — считает mknyazev101.

"Wow! Вот это да! Что то невероятно оригинальное и уникальное!", — пишет groomingbylara

"Шикарная в любом образе, жалаю счастливого понедельника, удачной новой недели", — отметила _nastya_fetisova_.

Однако на этом она не остановилась. Судя по всему, сегодня у актрисы был день культуры и искусства. Мороз посетила Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, найдя там "идеального мужа" в виде говорящей "мускулистой" скульптуры мужчины. При этом снимок оказался не менее вызывающим, чем предыдущий. Ведь Мороз засмотрелась не на само творение, а на ее особо выдающуюся часть в виде мужского полового органа.

"ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ?!?! Не..Давид..", — подписала снимок Мороз.

Примечательно, что в Instagram Мороз редко можно встретить "сюсипусечные" снимки. зачастую она публикует фрагменты кинолент, где она принимала участие в съемках, либо совсем уж "безбашенными" личными фото, иногда шокируя фолловеров.

"Эту фото удалит Инстаграм однозначно ((( сейчас начнут блюстители порядка жаловаться ;)", — предположил znamenitieludii.

"Отличный ракурс", — подметил spinatka.

"Интимный причесон,просто нереальный!!! Простите,впервые это заметила)))", — отмечает zabavmarte.

"Яички идеально ровные)", — пишет nastilda___.

"Давида надо пригреть! Замёрз что ли?!", — шутит sve.t_lana.

"Ему явно не светит роль в "содержанках"", — пишет lena.libkind.

"Неплох…. ох…неплох", — вздыхая заметила ssherbakovajulia.

"Дарья))) ну Вы горазды стебаться)))) да еще на ночь глядя", — смеется shamovaej.

"С таким скромным достоинством", — смеется yaroslavagrishachkina.

Как ранее писал Topnews, Дарья Мороз взбудоражила сеть, слившись на фото в страстном поцелуе с олигархом.