Какой сегодня праздник: 24 декабря 2019 церковный праздник Никонов день отмечают в России

Сегодня, 24 декабря 2019, также празднуют День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил и другие события.

Какой сегодня праздник 24 декабря 2019: церковный праздник Никонов день

Народный праздник Никонов день отмечается 24 декабря 2019 года (по старому стилю – 11 декабря).

В церковном календаре это дата почтения памяти преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерской лавры.

Сведения о Никоне появились только в момент основания Киево-Печерской лавры. Именно там он стал учеником ее основателя. Никон уже был иноком, и ему было поручено подстригать всех новых монахов, которые приходили в обитель. Когда иецхэзжн на постриг пришли княжеский казначей Ефрем и боярин Варлаам, они не стали исключением. Но это навлекло гнев князя Изяслава на всю Лавру.

Никон решил удалиться в другую обитель и отправился в город Тмутаракань, где и нашел себе приют. Слава о жизни молчаливого инока быстро распространялась, и к нему стали подтягиваться люди, которые желали посвятить себя такой же жизни. Когда братьев по духу собралось достаточно много, был основан новый монастырь, а Никон вернулся в Киево-Печерскую лавру.

В 1068 году князь Изяслав был изгнан с правления своим братом. Никон в это время решил возвратиться в основанный им монастырь. Спустя несколько лет он был избран его игуменом. В 1088 году Никон оставил грешную землю в возрасте 86 лет.

Если солнечные лучи в Никонов день к земле тянутся, то жди вьюги.

Если от солнца по бокам отсветы идут, то скоро грянут морозы.

Если еда в посуде во время готовки через край плескается, то небо вскоре затянут облака.

Если воронье кружит и места себе не находит для ночлега, то скоро налетит буря.

Если в этот день белки в одном дупле собираются, то вскоре грянут злые морозы.

Сочельник

Сочельник — день накануне Рождества Христова и приготовления к этому великому празднику.

Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» — это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами. Традиционно вкушать «сочиво» положено в канун праздника только после литургии, которая соединяется с вечерней. Традиция не вкушать пищи до первой вечерней звезды, связана с воспоминанием о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Христа. Однако, уставом эта традиция не предписана.

В рождественский сочельник в церквях утром служится месса по чину Адвента, а месса навечерия Рождества начинается затемно, как правило, в полночь, но по пастырским соображениям разрешено начинать богослужение на несколько часов раньше.

Сегодня Сочельник во многих западных странах, как и Рождество, — это семейный праздник. Даже те, кто не посещает церковь, собираются вечером за столом всей семьей.

Весь ритуал трапезы Сочельника возглавляет отец семейства. Перед самым началом застолья читают отрывок Евангелия от Святого Луки о Рождестве Христа и читают общую семейную молитву.

Во время ужина присутствующие обмениваются облатками. Облатки — это пластинки пресного хлеба, с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание. Это очень трогательное и важное событие вечера.

Повсеместно распространен и обычай оставлять за рождественским столом незанятое место. Если кто-нибудь придет в дом в Рождество, то будет принят, как брат. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей.

День воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил

Этот день отмечается каждый год 24 декабря. Установили его в честь Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова в 1790 году.

В этой войне особое значение имело взятие самой крепости – цитадели турецкого владычества на Дунае. Изначально, когда брали крепость, две попытки были неудачными. И тогда за крепость взялся Суворов. Суворов по большей части старался избежать кровопролития, поэтому направил коменданту Измаила ультиматум о сдаче крепости. На это последовал отрицательный ответ. После этого русские войска двинулись на штурм 22 декабря в 1790 году. Самое интересное, что Измаил вязала армия, которая по численности сильно уступала гарнизону крепости. Такой случай можно назвать в истории очень редким. Успех получился благодаря скрытности и тщательной подготовки. А когда взяли Измаил, то война быстро закончилась.

Кто празднует именины 24 декабря 2019?

Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай, Петр, Терентий.

Что произошло 24 декабря 2019 в России и мире?

1653 – войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под Жванцем.

1801 – Ричард Тревик показал первый паровой автомобиль.

1865 – в США создана тайная расистская террористическая организация Ку-клус-клан.

1943 – началась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция.

1982 – в Киеве совершил первый полет самолет Ан-124 «Руслан».

1990 – принят закон «О собственности в РСФСР».

Кто родился 24 декабря 2019 из знаменитостей?