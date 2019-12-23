Всех на всех: Киев и Донбасс договорились об обмене пленными

Киев и Донбасс в ходе видеоконференции при участии посредников — России и ОБСЕ — пришли к согласию относительно обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных». Это было предусмотрено по итогам саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже. Обмен произойдет в течение ближайших полутора недель.

Представители Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик провели переговоры в формате видеоконференции при участии посредников — России и ОБСЕ — и пришли к согласию относительно обмена пленными.

По словам полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Бориса Грызлова, обмен произойдет в течение ближайших полутора недель.

«Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты. Представителям Киева, Донецка и Луганска, при участии посредников — России и ОБСЕ, удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года», — указал дипломат.

Пресс-секретарь постпреда Украины в Минской контактной группы Леонида Кучмы Дарья Олифер подтвердила достижение консенсуса.

«Во время видеоконференции контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено по итогам саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже», — указала она на своей странице в Facebook.

Обмен пленными между Киевом и Донбассом пройдет по формуле «всех установленных на всех установленных», добавил делегат ЛНР в Минской группе Родион Мирошник.

«В ходе переговоров снята главная проблема, которая сдерживала проведение обмена — декриминализация передаваемых лиц.

Далее омбудсмены республик и представитель Киева окончательно согласуют списки обмениваемых и дату проведения обмена. Обмен проведут по формуле «всех установленных на всех установленных», — приводит РИА «Новости» слова Мирошника.

Что касается еще одной договоренности, которой удалось достичь на саммите нормандской «четверки», — об отводе войск — то здесь все не так гладко. Во время обсуждения трех новых участков разведения сил в Донбассе украинская сторона предложила зоны, отведение сил в которых никак не повлияет на жизнь местного населения — об этом рассказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — отметил российский министр в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».

Основной темой программы стал прошедший 9 декабря саммит в «нормандском формате». Почти две недели назад лидеры России, Украины, Франции и Германии встретились в Париже и провели переговоры по урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе. Лидеры «нормандской четверки» также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня на юго-востоке Украины.

Помимо этого, стороны формата обратились к контактной группе с призывом обеспечить обмен пленными в Донбассе «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Что касается разведения сил и средств сторон конфликта, то предполагалась, что это произойдет сразу и по всей линии соприкосновения. Но президент Украины Владимир Зеленский не согласился на такое развитие событий. По мнению Лаврова, глава соседнего государства не пошел на такой шаг, потому что у него связаны руки.

Министр иностранных дел РФ рассказал: во время саммита «нормандской четверки» Зеленский заявил, что не может поддержать отведение вооружения сторон на всей линии, «потому что это очень отдаленная цель».

Глава Украины напомнил участникам переговоров, что разведение на трех пилотных пунктах вблизи станицы Луганской и сел Петровское и Золотое заняло у него больше пяти месяцев. В связи с чем он сделал вывод, что полное разведение сил и средств противников займет порядка 7-10 лет.

«Поэтому он может согласиться только на то, чтобы «нормандский формат» призвал Контактную группу согласовать разведение еще в трех точках. На это Путин сказал: давайте запишем, но параллельно с призывом «развестись» в трех точках давайте скажем, что мы в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения. Категорический отказ», — поделился Лавров в программе «Большая игра».

По мнению дипломата, отказ Зеленского является «серьезным показателем» того, что у украинского лидера, «видимо, связаны руки» даже по ключевому вопросу его политики. Когда Зеленский избирался на пост президента страны, одним из основных положений его предвыборной программы было обещание прекратить войну и сделать так, чтобы перестали гибнуть люди.

«Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Источник