Яна Рудковская узнала о реальных причинах болезни Заворотнюк

О болезни актрисы Анастасии Заворотнюк информации очень мало. В основном это слухи и домыслы, которые становятся в итоге причиной неправильных выводов. Продюсер Яна Рудковская, недавно заявила, что боится процедуры ЭКО, поскольку опасается, что это может спровоцировать рак. В новом выпуске реалити-шоу «ЯнаСупер» она спросила у экспертов, может ли гормональная стимуляция стать причиной развития рака головного мозга.

Яна Рудковская вспомнила о том, что от рака мозга умерла певица Жанна Фриске. Сейчас, по слухам, с этим заболеванием борется и актриса Анастасия Заворотнюк. И Жанна Фриске, и Анастасия Заворотнюк серьезно заболели вскоре после того, как родили детей. «Где-нибудь Настя говорила, что проходила через программу ЭКО? А родственники где-то об этом говорили? Нет! Здесь это выдумка чистой воды. То, что происходит с Настей, тяжелейшее заболевание и плохой прогноз, вызывает сожаление, сочувствие, но не нуждается в спекуляции», — сказал эмбриолог Владислав Корсаков. Напомним, несколько месяцев назад стало известно, что Анастасия Заворотнюк серьезно заболела. Информации о том, что происходит с ее здоровьем, родные не сообщают. Они лишь подтвердили, что артистка борется с тяжелым недугом, но раскрывать подробности происходящего отказались. И в Сети уже полно слухов по поводу того, что за болезнь у актрисы, а также немало непроверенной информации о том, как проходит ее лечение.