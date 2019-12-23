При нанесении татуировок в лимфатические узлы попадают чернила и металлические примеси

Татуировки могут провоцировать аллергию, гиперчувствительность, а пигменты рисунка иногда вызывают симптомы, похожие на признаки лимфомы и меланомы. Считается, что всему виной чернила, использующиеся при нанесении тату.

Читайте на Информинг. Ру Медики назвали народные методы, которыми нельзя лечить кашель

Однако недавно группа специалистов из Германии и Франции при помощи электронного синхротрона ESRF провела исследование, и установила, что в организме человека могут оставаться металлические частицы в результате использования даже чистых игл для тату-машинок.

К такому выводу ученые пришли после проверки игл, которые на шесть-восемь процентов состоят из никеля и на 15-20 процентов — из хрома.

Как оказалось, в чернилах содержится диоксид титана, который изнашивает иглу, что объясняется его высокой плотностью и абразивными свойствами.

Эксперты показали, что при процессе нанесения татуировки в лимфатические узлы попадают чернила и металлические примеси в их составе. Примечательно, что в этом важном органе иммунной системы их можно найти даже через несколько лет после проведения процедуры.

То есть, речь уже не идет о стерилизации оборудования, чистоте салона или пигментах. Как выяснилось, на организм человека при нанесении тату оказывает влияние износ иглы.

Ранее считалось, что использование чистых инструментов абсолютно безопасно.

Яндекс Дзен