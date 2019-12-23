Какие советские города первыми подверглись атаке 22 июня 1941 года

Share Tweet Share Share Email CommentsПо широко известной версии Великая Отечественная война началась 22 июня в 4.00 часа утра. Именно эти дата и время стали ознаменованием самой жесткой, кровопролитной и беспощадной войны. Они нашли отражение в учебниках, народном творчестве и навсегда отложились в головах миллионов людей.

Существуют версии, что первые военные удары были нанесены раньше. Так когда же немцы сделали первые шаги и какие города первыми пострадали от налетов фашистских захватчиков?

В числе первых

22 июня 1941 года в СССР было не просто воскресеньем, это был великий православный праздник — День всех Святых, в земле российской просиявших. Захватчики провели атаки на всем протяжении границы. В своем выступлении по радио 22 июня Молотов в числе первых городов, подвергшихся бомбардировкам, назвал Киев, Житомир, Севастополь, Каунас. Часто историки упоминают также Одессу.

Цель — аэродромы

Часть ов утверждает, что целями первых налетов фашистов были вовсе не сами населенные пункты. Враги бомбили аэродромы, с целью уничтожит как можно больше советских истребителей. Попутно от их действий страдали и населенные пункты, расположенные в непосредственной близости. В своих мемуарах Хрущев, описывая налеты на Киев, указывает, что от них пострадали самолеты, стоящие в ангарах.

В 60-е годы стало известно, что в первые часы немецких атак нападению подверглись 66 советских аэродромов. Практически все они были расположены вблизи границы. Это дало возможность врагам совершить по несколько налетов и нанести огромный урон советской авиации. По официальным данным в этот день были уничтожены 1200 боевых машин, некоторые историки называют цифру в 1800 самолетов.

Киев

Авиаудары по Киеву начались 22 июня около 4.00 часов утра-ночи. Бомбы падали на предприятия и производственные здания, на мосты и транспортные магистрали, аэродромы. В результате первой атаки погибло более 20 человек, не менее 75 — получили ранения разной степени тяжести.

Вопреки внезапному нападению в этот день в городе не наблюдалась паники. Приказ о всеобщей мобилизации поступил только на следующий день — 23 июня. В один день в ряды советской армии были призваны более 200 000 представителей мужского населения. А 24 числа сообщения о военных действиях появились в местных газетах.

Житомир

Житомир, названный Молотовым в его выступлении в числе первых принявших удар, также узнал о войне рано утром 22 июня. В 6 часов утра там был сформирован оперативный штаб. Военкоматы начали мобилизацию. В обком и облисполком поступила информация о том, что окрестности Житомира подверглись авиаударам.

Однако, согласно воспоминаниям Владимира Перова, занимавшего в то время пост председателя Житомирского облисполкома, в первый день войны над городом летали фашистские самолеты, но 22 июня Житомир пережил без бомбежки. И лишь 24 числа город был обстрелян немецкими самолетами, на Житомир было брошено 12 бомб.

Каунас

В официальных донесениях нападение авиационных сил Германии на Каунас произошло в 4.20 часов 22 июня 1941 года. После ударов с воздуха, вражеские танки, артиллерия и пехота начали наступление, сосредоточив основные ударные силы на фронте Каунас — Вильнюс.

На протяжении всего дня немецкие истребители уничтожали склады, узлы связи, населенные пункты, аэродромы и нанесли огромный урон городу.

Одесса

В Одессе 22 июня была объявлена всеобщую мобилизацию. Изначально допускались только мужчины определенного возраста — с 1908 по 1918 годы рождения. Но при этом число добровольцев иных возрастов росло очень быстро, каждый хотел встать на защиту Родины. Через 3 суток в Одессе, ее пригородах официально ввели военное положение. Интересно, что в первый месяц военных действий в привычном режиме функционировали театры и учреждения культуры, жители города не испытали на себе всех ужасов войны.

Существует версия, что в самые первые дни войны Одессу спасла излишняя самоуверенность немецкого командования. Историк Виктор Савченко утверждает, что, захватчики рассматривали Одессу как столицу подконтрольной Румынии территории. Они считали, что город быстро падет, и не наносили по нему авиаударов. Первая бомба взорвалась в Одессе лишь через месяц — 22 июля 1941 года.

Севастополь

В Севастополь война пришла раньше, чем в другие города Советского Союза — первые бомбы был сброшены на город в 3:15 утра. Раньше официально утвержденного времени начала Великой Отечественной войны. Именно в 3 часа 15 минут командующий Черноморского флота вице-адмирал Филипп Октябрьский позвонил в столицу и доложил адмиралу Кузнецову, что на Севастополь совершен авиационный налет и зенитная артиллерия дает ответный огонь.

Немцы стремились заблокировать флот. Они сбрасывали донные неконтактные мины огромной мощности. Бомбы опускались на парашютах, когда снаряд достигал поверхности воды, крепления отрывались, и бомба шла на дно. Эти мины имели конкретные цели — советские корабли. Но одна из них упала на жилой квартал — погибли около 20 человек, более 100 получили ранения.

Военные корабли и средства противовоздушной обороны были готовы к нанесению ответных ударов. Еще в 3 часа 06 минут начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Иван Елисеев отдал приказ — открыть огонь по фашистским самолетам, которые вторглись далеко в воздушное пространство СССР. Этим он и оставил след в череде исторических событий — отдал первый боевой приказ отбивать атаки врага.

Интересно, что долгое время решительные действия Елисеева либо замалчивали, либо подгоняли в рамки официальной хронологии военных действий. Именно поэтому в некоторых ах можно найти информацию, что приказ был отдан в 4 часа утра. В те дни этот приказ был отдан наперекор приказам вышестоящего военного командования и по законам за него должен был быть расстрел.

22 июня в 3 часа 48 минут в Севастополе уже имелись первые жертвы Великой Отечественной войны. За 12 минут до официального объявления о начале военных действий, немецкие бомбы оборвали жизни мирных жителей. В Севастополе в память о них построен памятник первым жертвам войны…

Солдаты на набережной Севастополя празднуют освобождение города

В освобожденной столице Украины: «Отстроим тебя, златоверхий Киев!»