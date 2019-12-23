В Крыму сочли идиотизмом претензии Евросоюза из-за открывшегося моста

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Стелла «Крым — край Партизанской славы» возле пункта пропуска «Джанкой»…

Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что претензии Евросоюза в отношении открывшегося ж/д сообщения с Крымом говорят о русофобии и являются идиотизмом, сообщает РИА «Новости».

По его словам, соединение Крыма с материковой частью России исторически обосновано, а планы построить мост существовали около 200 лет.

«Теперь мы слышим эти совершенно идиотические заявления», — посетовал Иоффе.

Он назвал риторику Евросоюза странной. Однако, как считает глава палаты, в будущем ЕС признает Крымский мост, как транспортный феномен.

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