МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Инцидент произошел накануне с наступлением темного времени суток. По его словам, террористы использовали при нападении беспилотные летальные аппараты.

Боренков отметил, что российские средства ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника, которые направлялись к авиабазе с юго-востока.

Как рассказал генерал-майор, пострадавших и материального ущерба в результате инцидента нет. База функционирует в плановом режиме.