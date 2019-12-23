АвтоВАЗ рассказал о главных новинках 2019 года

По
mavit
-
8

АвтоВАЗ рассказал о главных новинках 2019 года

Уходящий 2019 год выдался у АвтоВАЗа вполне успешным. Компания порадовала целой россыпью новинок, расширила дилерскую сеть в России и за рубежом, а машины LADA получили несколько престижных премий и наград.

АвтоВАЗ рассказал о главных новинках 2019 года
LADA Vesta Sport. Фото АвтоВАЗ

Начало года ознаменовалось выходом на рынок долгожданной LADA Vesta Sport – спорт-седан получил форсированный до 145 л.с. 1,8-литровый двигатель и доработанную механическую трансмиссию с усиленными приводами. В апреле повод для радости нашелся и у владельцев LADA Largus, когда все автомобили семейства получили битопливную модификацию CNG, позволяющую снизить затраты на топливо более чем в три раза.

АвтоВАЗ рассказал о главных новинках 2019 года
LADA Granta Cross. Фото АвтоВАЗ

Летом начались продажи самой доступной модели в Cross-линейке LADA – вседорожного универсала Granta Cross, созданного для специально для автопушественников и тех, кто любит активный образ жизни.

В июле вышла в продажу LADA XRay Cross AT – первая LADA с новой агрегатной связкой в лице 1,6-литрового 113-сильного двигателя H4M от Renault-Nissan и бесступенчатой автоматической трансмиссии (вариатора) Jatco. Осенью такие же агрегаты получило все семейство LADA Vesta.

АвтоВАЗ рассказал о главных новинках 2019 года
LADA Granta Drive Active. Фото АвтоВАЗ

АвтоВАЗ рассказал о главных новинках 2019 года
Интерьер LADA Granta Drive Active. Фото АвтоВАЗ

АвтоВАЗ рассказал о главных новинках 2019 года
Интерьер LADA Granta Drive Active. Фото АвтоВАЗ

Кроме вариаторной «Весты», осень запомнилась выходом «драйверской» Granta Drive Active, отличной от обычного седана спортивной внешностью, креслами с боковой поддержкой и перенастроенной подвеской.

Последней новинкой 2019 года, которая, правда, еще не вышла в продажу (это случится уже в следующем году), стала обновленная LADA 4×4. Производство внедорожника с новым салоном и множеством приятных улучшений по «технике» началось в декабре.

АвтоВАЗ рассказал о главных новинках 2019 года
LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ

АвтоВАЗ рассказал о главных новинках 2019 года
Интерьер LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ

АвтоВАЗ рассказал о главных новинках 2019 года
Интерьер LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ

Весь год LADA удерживала лидирующие позиции на рынке, а рыночная доля марки составила более 20%. Расширилась и дилерская сеть – только в России открылось 14 новых дилерских центров, а их общее количество выросло до 300. Продолжилось развитие зарубежной экспансии, за границей открылось 15 новых автосалонов – от Белоруссии до Боливии, а в ноябре было запущено крупноузловое производство обновленной LADA Granta в Египте.

Очередным признанием для марки LADA стала победа в двух номинациях Национальной премии «Автомобиль года в России», лауреатами которой в этом году стали LADA Vesta и LADA Largus. Сразу две награды LADA получила в рамках престижной автомобильной премии — Гран-при журнала «За рулём». В специальной номинации «За новую энергию» награждены двухтопливные LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG, а в категории «Малый класс» победу одержал седан LADA Vesta Cross.

Кроме того, АвтоВАЗ продолжил активное сотрудничество и реализацию совместных проектов с российскими вузами с целью привлечения талантливой молодежи. Ярким примером стал конкурс дизайн-проектов «Покоряя Москву и Санкт-Петербург», партнерами LADA в котором стали Московский политехнический университет и Санкт-петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л.Штиглица.

В 2020 году эта работа будет продолжена. Появятся новые и обновленные модели, а штат сотрудников предприятия пополнят еще несколько сотен молодых, талантливых и амбициозных специалистов.