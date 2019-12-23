АвтоВАЗ рассказал о главных новинках 2019 года

Уходящий 2019 год выдался у АвтоВАЗа вполне успешным. Компания порадовала целой россыпью новинок, расширила дилерскую сеть в России и за рубежом, а машины LADA получили несколько престижных премий и наград.



LADA Vesta Sport. Фото АвтоВАЗ

Начало года ознаменовалось выходом на рынок долгожданной LADA Vesta Sport – спорт-седан получил форсированный до 145 л.с. 1,8-литровый двигатель и доработанную механическую трансмиссию с усиленными приводами. В апреле повод для радости нашелся и у владельцев LADA Largus, когда все автомобили семейства получили битопливную модификацию CNG, позволяющую снизить затраты на топливо более чем в три раза.



LADA Granta Cross. Фото АвтоВАЗ

Летом начались продажи самой доступной модели в Cross-линейке LADA – вседорожного универсала Granta Cross, созданного для специально для автопушественников и тех, кто любит активный образ жизни.

В июле вышла в продажу LADA XRay Cross AT – первая LADA с новой агрегатной связкой в лице 1,6-литрового 113-сильного двигателя H4M от Renault-Nissan и бесступенчатой автоматической трансмиссии (вариатора) Jatco. Осенью такие же агрегаты получило все семейство LADA Vesta.



LADA Granta Drive Active. Фото АвтоВАЗ



Интерьер LADA Granta Drive Active. Фото АвтоВАЗ



Интерьер LADA Granta Drive Active. Фото АвтоВАЗ

Кроме вариаторной «Весты», осень запомнилась выходом «драйверской» Granta Drive Active, отличной от обычного седана спортивной внешностью, креслами с боковой поддержкой и перенастроенной подвеской.

Последней новинкой 2019 года, которая, правда, еще не вышла в продажу (это случится уже в следующем году), стала обновленная LADA 4×4. Производство внедорожника с новым салоном и множеством приятных улучшений по «технике» началось в декабре.



LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ



Интерьер LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ



Интерьер LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ

Весь год LADA удерживала лидирующие позиции на рынке, а рыночная доля марки составила более 20%. Расширилась и дилерская сеть – только в России открылось 14 новых дилерских центров, а их общее количество выросло до 300. Продолжилось развитие зарубежной экспансии, за границей открылось 15 новых автосалонов – от Белоруссии до Боливии, а в ноябре было запущено крупноузловое производство обновленной LADA Granta в Египте.

Очередным признанием для марки LADA стала победа в двух номинациях Национальной премии «Автомобиль года в России», лауреатами которой в этом году стали LADA Vesta и LADA Largus. Сразу две награды LADA получила в рамках престижной автомобильной премии — Гран-при журнала «За рулём». В специальной номинации «За новую энергию» награждены двухтопливные LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG, а в категории «Малый класс» победу одержал седан LADA Vesta Cross.

Кроме того, АвтоВАЗ продолжил активное сотрудничество и реализацию совместных проектов с российскими вузами с целью привлечения талантливой молодежи. Ярким примером стал конкурс дизайн-проектов «Покоряя Москву и Санкт-Петербург», партнерами LADA в котором стали Московский политехнический университет и Санкт-петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л.Штиглица.

В 2020 году эта работа будет продолжена. Появятся новые и обновленные модели, а штат сотрудников предприятия пополнят еще несколько сотен молодых, талантливых и амбициозных специалистов.