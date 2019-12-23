Kia назвала российские цены на новый кроссовер Seltos

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Kia назвала российские цены на новый кроссовер Seltos

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, будет стоить 1 349 900 рублей. Такой ценник получит переднеприводный Seltos с бензиновым атмосферным двигателем 2,0 MPI и клиноцепным вариатором Smartstream IVT в комплектации Luxe, сообщает пресс-служба корейской марки.

За эти деньги автомобиль будет по умолчанию оснащен климат-контролем, камерой заднего вида с задним парктроником, 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и мультимедийным комплексом с 8,0-дюймовым сенсорным дисплеем.

Kia назвала российские цены на новый кроссовер Seltos
KIA Seltos. Фото KIA

Kia назвала российские цены на новый кроссовер Seltos
KIA Seltos. Фото KIA

Kia назвала российские цены на новый кроссовер Seltos
Интерьер KIA Seltos. Фото Kia

Не исключено, что именно такая версия KIA Seltos выйдет на российский рынок первой. В дальнейшем кроссовер предложат и в других исполнениях, в том числе с атмосферным бензиновым двигателем 1,6 MPI в паре с классическим 6-ступенчатым «автоматом», а также турбированным агрегатом 1,6 T-GDI в сочетании 7-ступенчатым преселективным «роботом». Автомобили с атмосферными моторами будут доступны как с передним, так и с полным приводом.

Ранее «Автоновости дня» публиковали «живые» снимки первых товарных экземпляров KIA Seltos для российского рынка, собранных на калининградском заводе «Автотор». Тогда же стало известно, что в России будет продаваться глобальная версия модели – с аналоговой комбинацией приборов и отдельно стоящим дисплеем мультимедийной системы.