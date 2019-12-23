Kia назвала российские цены на новый кроссовер Seltos

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, будет стоить 1 349 900 рублей. Такой ценник получит переднеприводный Seltos с бензиновым атмосферным двигателем 2,0 MPI и клиноцепным вариатором Smartstream IVT в комплектации Luxe, сообщает пресс-служба корейской марки.

За эти деньги автомобиль будет по умолчанию оснащен климат-контролем, камерой заднего вида с задним парктроником, 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и мультимедийным комплексом с 8,0-дюймовым сенсорным дисплеем.



KIA Seltos. Фото KIA



KIA Seltos. Фото KIA



Интерьер KIA Seltos. Фото Kia

Не исключено, что именно такая версия KIA Seltos выйдет на российский рынок первой. В дальнейшем кроссовер предложат и в других исполнениях, в том числе с атмосферным бензиновым двигателем 1,6 MPI в паре с классическим 6-ступенчатым «автоматом», а также турбированным агрегатом 1,6 T-GDI в сочетании 7-ступенчатым преселективным «роботом». Автомобили с атмосферными моторами будут доступны как с передним, так и с полным приводом.

Ранее «Автоновости дня» публиковали «живые» снимки первых товарных экземпляров KIA Seltos для российского рынка, собранных на калининградском заводе «Автотор». Тогда же стало известно, что в России будет продаваться глобальная версия модели – с аналоговой комбинацией приборов и отдельно стоящим дисплеем мультимедийной системы.