Освобожденный Игорем Салданом пост председателя алтайского Совета ректоров занял руководитель политеха

Руководитель АлтГТУ им. И.И. Ползунова Андрей Марков был избран председателем Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай. Как информирует офсайт правительства региона, его кандидатура была поддержана единогласно во время очередной встречи руководителей вузов в краевом Минобрнауки. Таким образом, кресло председателя Совета после ухода бывшего ректора АлтГМУ Игоря Салдана пустовало всего месяц.

Как уточнили в правительстве региона, все это время Андрей Марков на правах заместителя исполнял обязанности председателя совета. «Андрей Михайлович отлично справлялся с должностью заместителя председателя. Его активность и желание работать видны всем», — отметила ректор Алтайского государственного института культуры Галина Буевич. Марков в свою очередь поблагодарил коллег за оказанное доверие. «Должность председателя — это координация деятельности всех учебных заведений. Своей задачей ставлю объединение вузов, никакого противостояния. Мы отлично осуществляем совместные проекты, а это в свою очередь идет на пользу каждому учебному заведению и способствует развитию Алтайского края», — заявил ректор «политеха». Известно, что заместителем Маркова на этом поприще стала ректор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Шукшина Людмила Мокрецова. Любопытно, что о роли нового руководства АлтГУ в Совете ректоров не сказано.

Напомним, в конце ноября 2019 года «Банкфаксу» сообщили, что Совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай временно остался без председателя. Этот пост покинул Игорь Салдан, ранее уволенный с должности ректора АлтГМУ. Данную информацию редакции подтвердили в пресс-службе Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова. В связи с этим обязанности председателя были возложены на ректора АлтГТУ Андрея Маркова, который последние полгода занимал должность заместителя председателя в этой структуре.

Отметим, что Игорь Салдан был избран председателем совета только в марте текущего года. Он должен был исполнять возложенные на него полномочия ближайшие пять лет. По его же предложению заместителем председателя тогда стал ректор АлтГТУ Андрей Марков. Освещая эту новость, пресс-служба политехнического университета отмечала, что год назад ректоры АлтГТУ и АлтГМУ подписали договор о сотрудничестве.

Однако 19 ноября Салдан был уволен с поста ректора медуниверситета. Соответствующий приказ был подписан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Уже с 21 ноября руководить вузом в качестве и.о. ректора стала Ирина Шереметьева. Сразу после этого Салдана лишили и поста в Совете ректоров.