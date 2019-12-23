Назначен новый директор Кадастровой палаты по РТ

Анну Корнилову утвердили в должности директора Кадастровой палаты по Республике Татарстан. Соответствующий приказ подписал директор Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тахтасунов.

Ранее, с 9 августа 2019 года, Корнилова исполняла обязанности директора Кадастровой палаты, а до этого работала в региональном управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Корнилова окончила экономический факультет Казанского государственного энергетического университета. С 2006 по 2011 год занимала ведущие должности в Кадастровой палате по Республике Татарстан. С 2011 по 2019 год возглавляла отдел ведения ЕГРН управления Росреестра по Татарстану. Заслуженный землеустроитель Татарстана. В феврале этого года Ленара Музафарова, с 2005 года занимавшая должность директора Кадастровой палаты по РТ, покинула пост. С 2015 года она по совместительству работала директором многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ, поэтому решила уйти из Кадастровой палаты, чтобы сосредоточиться на развитии сети МФЦ в Татарстане.