Ротенберг поблагодарил за Крымский мост Путина и Бога

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Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что очень рад открытию ж/д сообщения по Крымскому мосту и благодарен богу и президенту страны Владимиру Путину, сообщает РИА «Новости».

«Прежде всего, надо благодарить Господа Бога… Благодарен и нашему президенту», — начал бизнесмен.

Ротенберг пояснил, что он благодарит бога за то, что он принял участие в проекте. Путину он благодарен за реализацию и доверие, а команде хочет сказать спасибо за труд.

«Можно снять шляпу и сказать им огромное спасибо», — добавил Ротенберг.

Также бизнесмен сказал, что хотел поблагодарить и тех, кто не хотел возведения Крымского моста.

«Они только нам помогали — мы становились более целеустремленными», — заключил Ротенберг.

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