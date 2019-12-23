Надо ж рейтинг поднимать: БДСМ-фото голой Виктории Дайнеко шокировали фанатов

В соцсетях появились пикантные фотографии популярной певицы.

Известная певица Виктория Дайнеко шокировала подписчиков своего Instagram откровенными фото в стиле садо-мазо.

В кадре знаменитость прижимается голой грудью к стене, вульгарно раскрывает рот и трогает себя за ягодицы. Также она показывает свою пятую точку в открытых трусиках.

"Давно не была в теневом бане. Надо ж рейтинг поднимать", — иронизирует Дайнеко.

Подписчики тут же отреагировали на снимок. Многие раскритиковали певицу за вульгарщину иецхэзжн в своем аккаунте.

"Пошло", "Только ж***у показывать", "Вы бы не могли демонстрировать ум, а не попу и сиськи?", "Нашла чем хвастаться", — пишут юзеры.

Однако нашлись и те, кто поддержал артистку.

"Смело и беспощадно, моя госпожа!" — заявил один из юзеров.

К слову, после всплеска популярности к своим снимкам Дайнеко, судя по всему, решила их удалить.