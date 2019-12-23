Ученые зафиксировали подъем кальдеры Йеллоустоуна

Специалисты все время наблюдают за состояние вулкана, извержение которого может привести к настоящей катастрофе. За всю историю, Йеллоустоун извергался всего лишь три раза. Последний раз это случилось примерно 640 тысяч лет назад и эксперты ожидают нового ужасного извержения, которое по их словам уже давно является «простроченным» и может случиться в любой момент.

Ученые подсчитали разницу между каждым извержением и выяснили, что последнее должно было произойти примерно 40 тысяч лет назад. Майк Польша рассказал о подробностях деятельности вулкана в 2019 году. За ноябрь было зафиксировано 107 землетрясений. Также случился рой толчков, который продолжался с начала ноября и вплоть до декабря.

Так же специалисты обнаружили деформацию поверхности кальдеры супервулкана, которая по последним данным начинает постепенно подниматься. За последние два года исследований процесс подъема не прекращается, что очень сильно настораживает ученых.