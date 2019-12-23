Кнопочный телефон Philips E525 получил мощный аккумулятор и ОС Android

В базу данных TENAA внесены сведения о мобильном устройстве Philips E525. Это гибрид — «смесь» смартфона и кнопочного телефона.

От смартфона устройство получило операционную систему Android 4.4 KitKat. Кроме того, он поддерживает сеть 4G LTE и сеть Wi-Fi.

От кнопочного телефона гаджету досталась примитивная камера с расширением всего 0,3 Мп, горизонтальный дисплей на 2,3 дюйма расширением 240 х 320 мм. Но вместе с тем он может похвастаться мощным аккумулятором на 1700 мАч — это предел мечтаний кнопочных телефонов.

Согласно информации в базе правительственной компании Китая, у гибрида также будет слот для MicroSD на 128 «гигов». Объем оперативной памяти у телефона также довольно приличный — 512 Мб, а встроенной — 4 гигабайта.

На задней крышке устройства располагается клавиша экстренного вызова. Информации о том, когда Philips E525 появится в продаже, пока нет.