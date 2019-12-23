Математик объяснил, что общего у римских императоров и гаджетов

Профессор математики из Технологического института Джорджии (США) Джозеф Салех рассказал, что общего есть у римских императоров и современных гаджетов. Он объяснил, что вероятность насильственной смерти римских императоров описывается статистической моделью, которая применяется в инженерном деле. Эта модель используется, в том числе, при создании смартфонов. «В инженерии под надежностью того или иного узла понимается вероятность, с которой он сохранит работоспособность через определенное время. Время, которое предшествует поломке устройства, называется наработкой на отказ. И модель, применяемая для ее расчета, идеально подходит к римским императорам», — утверждает Салех.

Так, известно, что из 69 императоров, которые сменили друг друга на троне за время существования Римской империи, насильственной смертью умерли 62%. Поэтому можно констатировать тот факт, что вероятность насильственной смерти римских императоров была очень высокой. Императоров убивали во время восстаний, они становились жертвами заговоров, также некоторые императоры умерли в бою. По мнению профессора Салеха, императором Римской империи быть опаснее, чем гладиатором. Как рассказал математик, статистическая модель показывает, что вероятность насильственной смерти римских императоров наиболее высокая в первые месяцы правления. Потом она быстро снижалась и достигала минимума на седьмой год правления. Но с двенадцатого года правления вновь резко возрастала. На графике это можно показать как U-образную кривую, которую хорошо знают все инженеры, [url=]пишет[/url] ТАСС.По схожему сценарию можно показать график «жизни» компьютеров, смартфонов и другой современной техники. Вероятность того, что она сломается, выше в первые месяцы использования, а также спустя несколько лет их службы.