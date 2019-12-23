«Прокуратура АРК» грозит уголовными делами пассажирам поездов в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В так называемой «прокуратуре Автономной Республики Крым» не исключают возбуждения административных и уголовных дел в отношении граждан, прибывающих на полуостров по железной дороге через Крымский мост. Об этом в интервью украинским СМИ заявил «прокурор АРК» Игорь Поночовный.

«Мы ситуацию мониторим и, соответственно, если первый поезд приедет в Крым по мосту, однозначно будет реакция, скорее всего, уголовным делом. Есть порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию, он возможен только через пункты пропуска, которые находятся между Херсонской областью и полуостровом. Любой другой приезд граждан на территорию полуострова – это и административное и, если целью этого визита было причинение вреда, — это уголовное преступление», – сказал Поночовный.

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Он также заявил, что «прокуратура АРК» «однозначно даст оценку компании-перевозчику, которая доставляет людей в Крым».

По словам Поночовного, возглавляемое им «ведомство» «дает оценку любым визитам в Крым».