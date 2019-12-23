Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю

ВИЛЬНЮС, 23 дек — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении «переписать историю».

«В последнее время Россия усердно пытается переписать историю. Одним из примеров является отрицание влияния секретных протоколов пакта Молотова–Риббентропа на болезненную историю Европы», – приводит Sputnik Литва слова Науседы.

По утверждению президента, соглашения между нацистской Германией и СССР привели «к последующей оккупации стран Балтии». Также Науседа призвал «не забывать уроки», которые, по его мнению, необходимо извлечь из истории республики и Европы.

Президент России Владимир Путин заявил 20 декабря на заседании глав стран СНГ, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Он отметил, что так называемый «пакт Молотова-Риббентропа», согласно упомянутой резолюции ЕП, «поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны». Президент РФ в ходе выступления задался вопросом, был ли пакт Молотова-Риббентропа единственным документом, подписанным одной из европейских стран с фашистской Германией. Путин представил ряд документов, касающихся договоров разных стран с Германией до Второй мировой войны, в том числе Польшей, Великобританией, Францией, Литвой, Латвией.

Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.

По мнению профессиональных военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом. Кроме того, как указывают специалисты, советско-германский договор о ненападении предотвратил войну Японии против СССР, поскольку Токио был недоволен решением Берлина подписать этот пакт без учета мнения японской стороны.

Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин «оккупация» здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.