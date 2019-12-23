Запретный газ. Порошенко хочет санкций

За поставки газа из России на Украину необходимо ввести санкции, уверен бывший президент Украины и руководитель «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

Фракция поднимет этот вопрос в парламенте и потребует созвать заседание СНБО.

«Путин продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы прибыль использовать для финансирования этих политических партий и для подрыва основ украинской государственности», ‒ написал Петр Порошенко в Facebook.

Внимательные читатели новостей тут могут уточнить: а что, российский президент продает кому-то на Украине газ? Вроде нет. А чем тогда недоволен бывший украинский лидер?

Если слова «Россия» и «газ» употребляются в одном предложении, гнев застилает ему глаза, и он не может продолжать чтение. Как оно на самом деле: Москва и Киев договорились о продолжении транзита газа в следующие пять лет. При этом договор в принципе допускает возможность прямых поставок, если все пойдет хорошо, и стороны изъявят такое желание. Об этом написали СМИ – нашли пять компаний, которые готовы сотрудничать. Но для Порошенко не существует в этом вопросе сослагательного наклонения – он готов наказать всех и прямо сейчас.

Пусть страна лишится денег за транзит, пусть она потратит лишнее на газ, пришедший в обход, пусть хоть вообще останется без тепла – будь на то воля Порошенко, он бы всю страну отодвинул подальше от России, только бы не иметь с ней общей границы.

Возможно, он вдохновляется примером обожаемого им Вашингтона, который ввел санкции против российских газопроводов. Но, во-первых, пример этот – дурной, а во-вторых – бессмысленный, потому что газопроводы будут достроены.

Но если Петру Порошенко так легче – пожалуйста, пусть созывает советы и требует санкций. России от этого ни горячо, ни холодно, а у человека зато есть смысл жизни.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik