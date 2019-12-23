Плюшевый госпиталь оказывает медицинскую помощь игрушечным пациентам

Каждый пациент возвращается домой полностью обновлённым.

Некоторые мягкие игрушки бывают настолько дороги своим хозяевам, что становятся чуть ли не членами семьи.

Несмотря на то, что симпатичные плюшевые звери довольно долговечны, они тоже страдают от времени и могут заболеть потёртыми и разошедшимися швами, потерянными глазами или даже конечностями.

Жители Японии, которые не желают бросать в беде мягких друзей, теперь могут обратиться в госпиталь «Fumofu Land & Nuigurumi Health Corporation Mofumofukai Plush Hospital». Несмотря на длинное название, работа этой организации очень проста — они лечат (ну, то есть ремонтируют) игрушки.

Однако, это вовсе не скучная мастерская. На сайте больницы и на её страницах в социальных сетях можно видеть, как каждая игрушка получает очень милую помощь от плюшевых врачей и медсестёр, наслаждается расслабляющими процедурами и проводит время в компании других выздоравливающих пациентов.

Создатели «Fumofu Land & Nuigurumi Health Corporation Mofumofukai Plush Hospital» явно и сами не прочь поиграть в игрушки, но нельзя также не оценить по достоинству их работу — каждый пациент возвращается домой полностью обновлённым.