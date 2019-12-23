Мэр Новосибирска ответил тем, кто увидел в форме катка нечто неприличное

Жители Новосибирска бурно обсуждают в Сети фотографию городского новогоднего катка на площади Ленина, усмотрев в нем фаллический символ. Фото катка было сделано сверху местным фотографом Степановым.

В свою очередь мэр Новосибирска посоветовал всем, «кому кажется», пройти тест у психиатров.

«На открытии ледового городка я общался с людьми, и многие новосибирцы говорили мне: «Очень красиво!» С точки зрения рассуждений, «что на что похоже…» Вы знаете, в психиатрии есть такой тест – тест Роршаха – когда пациенту показывают пятна разной формы, и дальше смотрят, у кого какие ассоциации возникают», – цитирует [url=]НСН[/url] городского голову Анатолия Локтя.

Мэр добавил, что упомянутый им тест как раз применяется для того, чтобы выявить у людей их наклонности, ну, то есть, то к чему он больше предрасположен.

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А до этого на претензии пользователей к форме катка ответила заместитель мэра Анна Терешкова. По ее словам, ничего страшного в том, что некоторые жители возбудились при виде катка, нет, поскольку настоящее искусство, в принципе, и должно возбуждать.