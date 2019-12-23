Инфо-пузырь: Как защититься от слежки Веб-трекеров в интернете?

Представим, что вы хотите куда-нибудь поехать на новогодние праздники. Например, в Марокко. Или, может быть, на родину Деда Мороза в Великий Устюг. Вы заходите в интернет и забиваете в поиск соответствующий запрос. Но поскольку вы не знаете, чего хотите, то очень скоро переключаетесь на соцсети. И вот не проходит и пяти минут, как в Фейсбуке, ВК или в Инсте вас начинает преследовать реклама солнечного Марокко или заснеженного Великого Устюга. А на следующий день такая же история в телефоне и на рабочем компьютере…В наше время даже самый немнительный пользователь сети периодически испытывает неприятное чувство, что кто-то или что-то в интернете слишком много про него знает.И это не просто чувство. За нами действительно постоянно следят, но не «товарищи майоры», как в старые добрые времена, а так называемые веб-трекеры.Очень обобщая «для гуманитариев», можно сказать, что трекеры — это части кода веб-сайтов, созданные для того, чтобы собирать данные о том, как вы с этим веб-сайтом взаимодействуете.Эти данные нужны поисковым системам и социальным сетям, для того чтобы предлагать пользователям в первую очередь интересующую их информацию, в том числе информацию коммерческого характера.А еще эти данные можно использовать для того, чтобы продавать заинтересованным третьим сторонам, например рекламодателям, целевую аудиторию.

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О каких именно данных идет речь

Вот неполный список того, что о нас может быть известно кроме того, что мы никак не может выбрать между Марокко и Великим Устюгом и что, скорее всего, проведем выходные за просмотром сериалов и на распродаже в «Икее»:— возраст,— пол,— статус отношений,— члены семьи,— имя мамы,— имя бабушки,— имя прабабушки,— доход,— образование,— этническая принадлежность,— хобби,— проблемы с физическим и психическим здоровьем,— размер одежды и обуви,— финансовая ситуация,— фертильность,— расписание тренировок,— сексуальные предпочтения,— местоположение в реальном времени,— политические взгляды и многое другое.

Какими бывают трекеры и как они собирают данные о нас

Рассмотрим самые распространенные веб-трекеры и советы, как избавиться (если это вообще возможно) от их присутствия.

Межсайтовые отслеживающие куки

Следуют за вами от сайта к сайту, тщательно собирают информацию о том, что вы делаете онлайн, и теоретически могут передавать ее третьим лицам, например рекламным или аналитическим агентствам, как правило, без всякого вашего ведома и согласия.

При этом куки кукам рознь. Большинство сайтов использует их не как «шпионский» инструмент межсайтового трекинга, а как полезную для пользователя вещь. Куки нужны для того, чтобы сайт «запомнил» рутинные действия пользователя и тому не приходилось повторять их каждый раз, как в первый. Это просто очень удобно.Как защититься? Это можно сделать в настройках браузера. Или вы можете использовать специальный инструмент, например CCleaner.Однако есть небольшая проблема. Как уже говорилось выше, большинство сайтов используют куки исключительно для удобства пользователей, и, отказываясь от этого инструмента, вы несколько усложняете себе жизнь, заходя каждый раз на сайт будто бы впервые. Источник

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Трекеры в соцсетях

Собирают информацию о том, что вы смотрите, что вам нравится и чем вы делитесь с друзьями. Это позволяет компаниям, стоящим за соцсетями, собирать огромное количество очень личной информации о предпочтениях, политических взглядах, социальных контактах и статусе пользователей, не говоря уже о той информации, которую содержит ваш профиль. Социальные сети могут использовать и используют эту информацию для таргетированной рекламы.В настоящее время самая крупная и могущественная в мире социальная сеть Фейсбук подвергается жесткой критике и давлению со стороны как американского антимонопольного регулятора, так и со стороны соответствующих органов правительства объединенной Европы. История обещает быть долгой, и чем она закончится для пользователей — непонятно. И это только Фейсбук…Как защититься? Использовать специальные расширения или вообще не пользоваться соцсетями. В противном случае каждый раз, когда вы пишите комментарий и лайкаете фото в Инсте, помните, что ваш выбор будет учтен при составлении вашего цифрового профиля;)Фингерпринтинг (от finger tips — «отпечатки пальцев»)Отличается от предыдущих видов трекинга тем, что собирает данные о вас не напрямую, а через данные о вашем браузере и устройстве. Например: разрешение экрана, операционная система, шрифты и т. п. Используя эти цифровые отпечатки, можно создать уникальный профиль и следить за вами на разных сайтах.

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Как защититься?

«Использование настроек по умолчанию снижает узнаваемость компьютера, но ограничивает свободу действий пользователя. Изменение параметров конфиденциальности и установка специальных расширений позволяет частично блокировать отправку данных, однако увеличивает узнаваемость компьютера в сети. Если вы хотите минимизировать вероятность идентификации браузера, используйте браузер с дефолтными настройками и одним расширением, позволяющим регулировать JavaSсriрt и Flash». ИсточникС одной стороны, благодаря трекерам мы получаем наиболее релевантную нашим запросам информацию, с другой — ощущение того, что что-то решает за тебя, как должен выглядеть «твой» интернет и какую рекламу ты должен там видеть, откровенно напрягает.. Мало того, нас никто не спрашивает, какой именно информацией о себе мы готовы делиться и с кем именно.