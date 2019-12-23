УЕФА оштрафовал Турецкую футбольную федерацию на 50 тысяч евро

Матч Турция — Албания прошел 11 октября в Стамбуле и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Игра с командой Франции состоялась 14 октября в Сен-Дени и завершилась со счётом 1:1, сообщает РИА Новости.

По итогам матча с албанцами 16 футболистов сборной Турции получили предупреждение за проявление действий неспортивного характера, «игрокам сообщили о недопустимости военных приветствий, учитывая конкретный политический контекст матча». Кроме того, турецкая федерация получила штраф за поведение болельщиков в матче с командой Франции.

Помимо Турецкой футбольной федерации, УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Чехии. В матче отборочного турнира ЕВРО-2020 между сборными Чехии и Косово (2:1), который прошёл 14 ноября в Чехии, болельщики хозяев поля выкрикивали провокационные политические лозунги и бросали различные предметы на поле. Чешская ассоциация получила штраф в размере 17 750 евро.