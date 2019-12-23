Жители Алтайского края продолжают набирать кредиты фоне уменьшения спроса России

В 2019 году жители края взяли больше потребительских кредитов, чем в прошлом году, хотя в большинстве других регионов ситуация обратная. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В текущем году в Алтайском крае было выдано 35 894 потребительских кредитов – на 1,6 % больше по сравнению с 2018 годом. Так, край оказался на 14 месте в перечне субъектов по общему количеству выданных кредитов, опередив регионы с большей численностью населения. При этом в целом по России наблюдается отрицательная динамика в сфере розничного кредитования. НБКИ оценивает спад в размере 3,8 %. Количество выданных россиянам займов в этом году сократилось примерно на 60 тысяч и составило 1,67 млн.

Из 30 представленных в выборке регионов в 22 также отмечается падение количества потребкредитов. Отрицательная динамика колеблется от -12,1 % (Удмуртия) до -7,6 % (Тульская область). Несмотря на то, что Москва продолжает находиться на первом месте по количеству выданных кредитов, их количество сократилось практически на 6 тысяч и составило 69 453 (-8,3 %). Вместе с тем прирост по количеству займов зафиксирован в Краснодарском крае (10,6 %).

Гендиректор НБКИ Александр Викулин считает, что общероссийский спад связан с тем, что банки изменили свою политику розничного кредитования. «В последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне. При этом стоит отметить, что риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается консервативного подхода в розничном кредитовании. И введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки (ПДН) только усилило тенденцию по более тщательной оценке заемщиков банками. Однако насколько долгосрочной окажется эта тенденция, покажут ближайшие месяцы», — полагает эксперт.

Напомним, что, судя по последним данным, жители Алтайского края также стали чаще кредитоваться в микрофинансовых организациях и брать больше денег взаймы «до зарплаты».