В Чувашии задержали банду «модных» воров, кравших из торговых центров Татарстана

Полиция задержала подозреваемых в серии краж из крупных торговых центров регионов России. В октябре-ноябре этого года мужчины обокрали магазины Казани, Чувашии, Башкортостана и Пензенской области, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Банда «модных» воров, которая специализировалась на брендовой одежде, попалась во время осмотра автомобиля. Трое из четырех предполагаемых преступников возвращались с очередного «шоп-тура» с полным багажником похищенного. В машине были обнаружены товары на сумму порядка 200 тыс. рублей. Четвертого подозреваемого задержали сотрудники полиции Казани, установив, что тот находится в федеральном розыске.

В ходе обыска у задержанных была изъята специальная сумка, в которой они проносили похищенное через антикражные ворота торговых отделов. Воровали в основном брендовую одежду, обувь и электронику.

«В магазинах наметанным взглядом находили нужный товар и ловким движением прятали его в специальную сумку, чтобы не сработали антикражные ворота. Ни продавцы, ни охрана ничего не успевали заметить», — сообщили в МВД.

Предполагаемые злоумышленники — жители Нижегородской области. Мужчины 40−50 лет ранее были судимы за преступления имущественного характера.