Люди пожертвовали 50 тысяч долларов на кампанию, начатую для христианской пары, которая хочет воскресить свою 2-летнюю дочь

В американском штате Калифорния пара призвала к «глобальной молитве», чтобы реанимировать свою двухлетнюю дочь. 50 тысяч долларов было пожертвовано на кампанию, инициированную церковью, которая поддержала призыв семьи.

Двухлетняя Олив Алейн Хейлигенталь, которая жила с родителями в Калифорнии, умерла во сне в пятницу, когда ее дыхание внезапно остановилось. Ее семья призвала к всемирной молитве в надежде вернуть свою дочь к жизни.

Услышав просьбу родителей девочки, Эндрю и Келли Хейлигенталь, церковь Bethel начала кампанию на веб-сайте GoFundMe, чтобы собрать средства. В короткие сроки было пожертвовано 50 тысяч долларов на кампанию, инициированной церковной администрацией.

View this post on Instagram

We’re asking for prayer. We believe in a Jesus who died and conclusively defeated every grave, holding the keys to resurrection power. We need it for our little Olive Alayne, who stopped breathing yesterday and has been pronounced dead by doctors. We are asking for bold, unified prayers from the global church to stand with us in belief that He will raise this little girl back to life. Her time here is not done, and it is our time to believe boldly, and with confidence wield what King Jesus paid for. It’s time for her to come to life.

A post shared by kalley (@kalleyheili) on Dec 15, 2019 at 7:34am PST