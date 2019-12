Киноэкспертами назван ТОП-10 худших фильмов 2019 года

Не так давно популярное издание The Hollywood Reporter на своем официальном портале опубликовало Топ-10 кинокартин уходящего 2019 года, которые были призваны критиками как самые худшие.

Многие кинокритики подчеркнули, что в 2019 году Голливуд представил настолько огромное количество неудачных лент, что им было довольно сложно выбрать топ-10 худших. Кинокритики отмечают тенденцию крупных студий, которые вместо чего-то удивительного и необычного делают крайне банальное и скучное кино, также часто студии просто берут и переснимают некоторые знаменитые фильмы.

Рейтинг самых худших фильмов 2019 года

Очередной проходной и неинтересный фильм «Люди Икс», низкие оценки для Брайана де Пальмы, очень плохая анимационная функция, две ленты Джона Траволты и ужасная музыкальная осечка – эти и многие другие ленты попали в топ-10 худших в 2019 году.

Первое место в рейтинге занял анимационный фильм «Стражи Арктики». Вторую позицию занял мюзикл «Кошки», где, по мнению кинокритиков, были оцифрованные гибриды человека. Критики заявили, что в мюзикле человек и кошка выглядят максимально странно, а в некоторых моментах и вовсе жутко. На третьей строчке рейтинга расположилась лента студии Marvel под названием «Темный феникс», это очередное продолжение «Людей Икс». Про ленту «Темный феникс» можно сказать, что раньше было лучше.

В топ самых худших фильмов 2019 года попали два фильма с известным актером Джоном Траволтой: речь идет о «Домино» и «Бок о бок». Также в топе «засветились» ленты «Спокойствие», «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Фанат» и «Рэмбо: Последняя кровь». Главную роль в ленте «Рэмбо» исполнил популярный актер Сильвестр Сталлоне, однако фильм полностью провалился в прокате.

The Rolling Stone выдал свой рейтинг

Популярное издание из Соединенных Штатов The Rolling Stone также представило худшие кинокартины 2019 года. В список, который составил известный критик Питер Трэверс, вошли 10 фильмов. Первое место в списке занял «Король Лев» от Disney. Питер Трэверс заявил, что это продукт без сердца, души и любого намека на оригинальность. Критика понять можно: в фильме очень много недостатков, начиная от отсутствия половых признаков у животных, заканчивая безобразной мимикой этих самых животных.

Топ-10 худших лент 2019 года

Король Лев

Кухня

Гемини

Щегол

Куда ты пропала, Бернадетт?

Мертвые не умирают

21 мост

Мидуэй

Стекло

Прошлое Рождество

Список из десяти лучших зарубежных фильмов года

Представители СМИ представили список десяти лучших зарубежных кинокартин 2019 года, который был составлен на основе данных 17 ресурсов, чей охват составляет 750 миллионов человек. Речь идет о таких ресурсах, как The Hollywood Reporter, The New York Times, КиноПоиск, IMDB, Google Play и многих других. Рейтинг представил телеканал Cinema, который входит в медиакорпорацию ВГТРК.

Главные факторы отбора – это оценки зрителей, финансовые показатели ленты в прокате, уровень продаж в онлайн-кинотеатрах и рецензии ведущих критиков. Тройка лучших фильмов выглядит следующим образом: «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Паразиты» Пон Чжун Хо. Лента «Джокер» режиссера Тодда Филлипса, которая произвела настоящий фурор в 2019 году, вошла в топ-5 лучших фильмов 2019 года.