Глава Республики Алтай Олег Хорохордин снялся в клипе на свой «предвыборный гимн»

Глава Республики Алтай рассказал в своем Instagram о выходе клипа на песню «Сильный Алтай».

Олег Хорохордин повесил поделку в кабинете

instagram.com/khorokhordin.official

В аннотации к видео говорится, что песня стала негласным гимном предвыборной кампании Хорохордина на выборах 2019 года на пост главы республики.

«Скорее смотрите и рассказывайте о своих впечатлениях», — написал Хорохордин.

Песню исполнил заслуженный артист республики и финалист проекта «Новая Звезда» Эмиль Толкочеков совместно с победительницей вокального проекта «Уксан мени» Дарьей Маришиной.

Авторы видео выражают Хорохордину огромную благодарность «за поддержку, помощь и личное участие в съемках».

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