В Совфеде прокомментировали призыв Порошенко ввести санкции на поставки газа из РФ

Накануне Порошенко сообщил, что от имени своей партии «Европейская солидарность» инициирует в Раде рассмотрение вопроса о введении санкций против украинский предприятий, получающих газ непосредственно из России. «Порошенко злобствует, ведь весь свой президентский срок он разрушал Украину и братские отношения с Россией, а тут наметились тенденции на потепление», – цитирует [url=]РИА Новости[/url] сенатора от Крыма Сергея Цекова.

В пятницу стало известно о подписании Россией и Украиной проекта протокола по газовому сотрудничеству и принципиальной договоренности об отказе от взаимных претензий. Также в конце неделе украинские СМИ сообщили о заключении твердого контракта между «Газпромом» и пятью украинскими компаниями на прямую поставку голубого топлива. По данным журналистов, договор вступает в действие с 1 января.