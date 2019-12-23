Домработницу «накрыло» после того, как ее взору предстал пятиэтажный особняк Алсу

По
-
3

Экс-домработница певицы Алсу стала одной из героинь программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Рассказывая о своей хозяйке, Надежда Романова первым делом вспомнила, какое неизгладимое впечатление на нее произвел особняк знаменитости. Он просто нереально большой, на пять этажей — в таком запросто можно потеряться!

Домработницу «накрыло» после того, как ее взору предстал пятиэтажный особняк Алсу

Надежда Романова призналась, что она родилась и выросла в семье со средним достатком. Возможно, это одна из причин, почему она была поражена до такой степени, что ее «накрыло».

Домработницу «накрыло» после того, как ее взору предстал пятиэтажный особняк Алсу

«Меня просто накрыло. Они очень обеспеченные люди. Там такая усадьба — высотой в пять этажей! Самое сложное было быстро ориентироваться в таком большом доме. Надо было быстро сообразить, где ты находишься, чтобы не потеряться», — откровенничала Надежда Романова.

Домработница проработала в семье Алсу два года. Ничего плохого о хозяевах сказать не может — проблем в общении со звездным семейством у нее не было. Сама атмосфера в доме была доброжелательной. Надежда больше всего времени проводила со старшей дочерью Алсу Сафиной. Ее она характеризует как замечательную девочку.

Напомним, что всего у Алсу детей трое.

Певица с детства жида в богатстве и роскоши. Такого же нашла себе и мужа — 13 лет назад она соединила судьбу с бизнесменом Яном Абрамовым. На свадьбу они в подарок от родителей получили загородный особняк и автомобиль Bentley.

В браке у Алсу и Яна родились трое детей. Сафина родилась в 2006 году, Микелла — в 2009-ом, а сын Рафаэль родился три года назад.