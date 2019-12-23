Астрономы обнаружили новую похожую на Землю экзопланету

Астрономы обнаружили еще одну скалистую экзопланету, похожую на Землю. Располагается она на близком, по космическим меркам, расстоянии — всего в 66,5 световых годах.

Обнаружить экзопланету помог космический телескоп TESS. Астрофизики присвоили ей номер GJ 1252 b. Эта суперземля по размерам похожа на нашу планету. Ее диаметр примерно в 1,2 раза больше земного, а масса — в 2 раза. По плотности эта экзопланета очень похожа на нашу, поэтому не исключено, что там может быть жизнь, [url=]пишет[/url] Ферра.

Вращается экзопланета вокруг своей звезды. Это красный карлик, который, как показали расчеты, на 60 процентов меньше Солнца.

Один оборот вокруг своей звезды планета GJ 1252 b совершает за 12,4 земных часа.

Достоверных сведений нет, поэтому ученые пока лишь предполагают, что планета обращена к своему солнцу одной лишь стороной.

Учитывая, что она находится недалеко от звезды и имеет достаточную яркость, ученые надеются тщательно изучить новый объект. Результаты промежуточных исследований будут выкладываться на сайте Корнеллского университета.

Напомним, ранее ученые предположили, что только экзопланета скалистого типа потенциально может быть пригодна для жизни.