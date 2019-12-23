Марсоход Mars 2020 прошел ходовые тесты

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Марсоход Mars 2020 прошел ходовые тесты

Ровер, который в рамках межпланетной исследовательской миссии «Марс-2020» отправится в следующем году в путешествие к Красной планете, успешно прошел ходовые тесты в условиях земли. Об этом сообщили в НАСА, попутно выложив в сеть видео тест-драйва марсохода.

Сообщается, что марсоход на «отлично» прошел испытания при земном гравитационном воздействии, а также показал правильную работу своего сложного радара.

Марсоход, если при подготовке полета не будет сбоев, стартует с Земли в июле следующего, 2020-ого, года. Спуститься на поверхность Марса в районе кратера Джизейро он должен 18 февраля 2021 года.

Марсоход Mars 2020 прошел ходовые тесты

Проект Mars 2020 будет разительно отличаться от «Кьюриосити», который помог ученым разгадать много тайн красной планеты, оборудованием и оснащенностью. Специалисты характеризуют его как ультрасовременное и продвинутое. Например, у ровера будет даже свой «разведчик» — беспилотник Mars Helicopter.

Mars 2020 на первых порах будет исследовать кратер Езеро. В древности именно там находилась дельта реки. Возможно, там сохранились и следы жизни, которая гипотетически могла когда-то быть на Марсе.

К слову, Mars 2020 будет не единственным ровером на планете. Там уже работает несколько аппаратов, в том числе знаменитый «Кьюриосити». В марте 2021-го на марсианском плато Оксия высадится еще один исследовательский аппарат в рамках российско-европейского проекта «ЭкзоМарс-2020».