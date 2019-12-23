В России отзывают более 78 тысяч кроссоверов Renault Kaptur

Французская компания Renault отзывает в России 78 461 кроссоверов Renault Kaptur. Бесплатному ремонту подлежат автомобили, реализованные с сентября 2015 года по настоящее время. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва, по данным ведомства, стала возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота.

В рамках сервисной акции ЗАО «РЕНО РОССИЯ» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно переустановить петлю замка капота и заменить замок капота на новый. Письменное уведомление об отзывной кампании будет отправлено по SMS или электронной почте в самое ближайшее время.

Ознакомиться с перечнем VIN-номеров отзываемых машин можно в приложенном документе на официальном сайте Росстандарта.